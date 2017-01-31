Diriliş Ertuğrul 75. bölümde neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 75. bölümü yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Diriliş Ertuğrul’un 31 Şubat Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek bölümünde Tekfur’u öldürten ve suçu Ural’a yıkmak niyetiyle Lazkaris’i Çavdar Obasına gönderen Vasilius, hain emellerinde başarıya ulaşmış gözükmektedir. Lazkaris, Ertuğrul ve Aliyar’ın konuşturmaları neticesinde bu cinayeti ona Ural’ın yaptırdığını söylemiştir. Bu itirafı duyduğunda irkilen Aliyar, Ertuğrul’un yanında yer alacak mıdır?

Tekfur cinayetiyle alakası olmadığı halde şimdi büyük bir tehlikenin içinde olan Ural, bu durumdan kurtulabilecek midir? Lazkaris’in itiraflarını duyan Köpek, Candar, Aslıhan, Çolpan ve Kutluca’nın tutumu ne olacaktır?

Saadettin Köpek sonunda istediği cevabı almış, Aslıhan evlenmeye razı olmuştur. Fakat Lazkaris’in itirafı bütün obayı karıştıracak mahiyettedir. Ayrıca Ural tarafından sürekli Aslıhan’la evlendirileceği vaadiyle avutulan Batuhan bu evliliğe asla razı gelmeyecektir. Bütün bunlardan habersiz olan Köpek, bu sorunları aşarak Aslıhan’la nikâhlanabilecek midir?

Diriliş ‘Ertuğrul’ 1 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.