Diriliş Ertuğrul 73. bölüm izle (özet)

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran sevilen dizisi Diriliş "Ertuğrul" 73. bölümü ile ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul 73. bölümde neler yaşandı. İşte son bölüm özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 73. BÖLÜM ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Son bölümde neler yaşandı?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 73. bölümünde Burçin Abdullah, Diriliş ‘Ertuğrul’ Helena karakteri ile obaya dahil oldu.

Yeni bölümünde büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları düştükleri tuzaktan habersiz olarak kalede mahsur kaldı. Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıktı? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davrandı?

Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmamaktadır fakat düşman saldırılarını arttırmaktadır. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne oldu?