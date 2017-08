Devlet Tiyatrolarından 'yerel tiyatro' açılımı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Nejat Birecik, hayata geçirmeyi planladıkları "Repertuvar Tatbikat Sahneleri" modeli kapsamında kurulacak yerel tiyatrolara ayni yardımla birlikte DT'nin 77 yıllık tecrübesinin aktarılacağı "know how" desteklerinin verileceğini belirtti.

Birecik, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu DT'nin, yerel tiyatroların kurulmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığı "Repertuvar Tatbikat Sahneleri" uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

DT'nin tiyatro alanındaki uzmanlığını başlatacakları yeni proje aracılığıyla paylaşıma açmak istediklerini vurgulayan Birecik, "Tiyatro olmayan bölgelerde tiyatro oluşması için ayni yardımlarımızı açmak istiyoruz. Tiyatro lisans bölümü olan bölgelerde tiyatro oluşumuna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunun için de üniversitelerle yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

"81 ilde tiyatro gerçeğiyle" yola çıktıklarını belirten Birecik, DT'nin 12 bölge müdürlüğü ve 11 turne olmak üzere toplam 23 bölgede faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'nin ilçelerine kadar ulaştıklarını anlattı.

Birecik, şunları kaydetti:

"Repertuar Tatbikat Sahnesi adı altında, devlete yüklenmeyen yeni bir modeli hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yerel tiyatro oluşumlarına hem ayni desteğin sağlanacağı hem de Devlet Tiyatrolarının köklü tecrübesinin aktarılacağı 'know how' desteklerini vermek istiyoruz. Çünkü Devlet Tiyatrolarının ciddi bir 'know how' birikimi var. Bunu paylaşıma açması gerektiğini düşünüyorum. Yani bölge müdürlüğü olarak bulunmadığımız illerde yapılacak oluşumlara, uzman kuruluş olarak belli segmentte yardımlar yapmak istiyoruz. Bunların yollarını arıyorum. Bu benim bir açılım modelim sonuçta. Devlet Tiyatroları olarak başka illerde var olmanın modelleri var, o modelin arayışındayız."

"Muhsin Ertuğrul'un düşüdür"

Hali hazırda yerel tiyatrolara dekor, kostüm gibi desteklerin sağlandığını bildiren Birecik, "Repertuvar Tatbikat Sahnesi" uygulamasının esas amacının DT'nin uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübe birikiminin yeni kurulacak yerel tiyatrolara aktarılması olduğunu söyledi.

DT'nin 1940'ta "Tatbikat Sahnesi" adıyla kurulduğuna dikkati çeken Birecik, "Türk tiyatrosunun kurucu hocası Muhsin Ertuğrul'un düşüdür, 'Bölgeler, yereller Repertuar Tatbikat Sahneleri'ni oluştursunlar' gibi bir projesi vardı. Bunun üniversiteler aracılığıyla oluşturabileceğine inanıyorum. Konservatuvarlardan mezun olanlar da ikbal, istikbal için Ankara, İstanbul gibi başka illere gitmek zorunda kalmaz. Bulundukları ilde son derece kalifiye, çağdaş bir biçimde, bir standart edinerek tiyatro yapabilirler." AA