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Buradasınız : » » Devlet Tiyatroları'ndan genç oyun yazarlarına destek

Devlet Tiyatroları'ndan genç oyun yazarlarına destek

DT Genel Müdürlüğünün Türk tiyatrosuna genç oyun yazarlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı "Oyun Yazarlığı Projesi"nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

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Devlet Tiyatrolarından genç oyun yazarlarına destek

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünün oyun yazarı yetiştirmek amacıyla hazırladığı "Oyun Yazarlığı Projesi"nin ilk toplantısı, İzmir'in Urla ilçesinde yapıldı.

İzmir Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde Urla AKM Sahnesi'nde düzenlenen toplantıda yerli yazarların yetiştirilmesi, Türk yazarların yabancı ülkelerde tanıtılması ve Türkiye'de yazın alanındaki çoraklaşmanın önüne geçmeye yönelik konular ele alındı.

Özellikle son sınıf öğrencilerinin tiyatro oyunu yazımına eğilmesini sağlama amacına yönelik adımların tartışıldığı toplantıda oyun yazarlığı alanındaki tezler incelendi.

Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, yaptığı konuşmada, genç yazarları özendirmek ve desteklemek üzere önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, Kalkınma Bakanlığının da bunun için fon ayırdığını söyledi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut da ulusal tiyatroyu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacı doğrultusunda gerçekleştirdikleri yazarlık atölyesinin önemine değinerek, her yıl 25-30 civarında yeni oyuna ihtiyaç duyduklarını, bu açıdan projenin önemli bir ihtiyacı gidereceğini vurguladı.

Program kapsamında DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof Dr. Semih Çelenk, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Volkan Benli, Başdramaturg Canan Kırımsoy, Prof. Dr. Bozkurt Kuruç ve Prof Dr. Özdemir Nutku'nun da aralarında bulunduğu usta oyuncular ve akademisyenlerin de katıldığı oturumlar düzenlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Tiyatroları, oyun yazarlığı, proje, izmir, toplantı
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