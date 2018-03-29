Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: Art niyetli haberler gerçeği yansıtmıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden (DT) yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla 28 Mart'ta düzenlenen "Meclis Sohbetleri" toplantısıyla ilgili, "Kadınlar Sahneye Çıkmasın" başlıklı asılsız haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

İddiaların reddedildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Meclis Sohbetleri programında 'Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu'nu ele alan toplantının içeriğini zenginleştirmek gayesiyle kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden destek talep edilmiştir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzden gelen kadın ve erkek sanatçılarımız, TBMM tören salonunun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini almış, toplantının başında 10 dakikalık bir gösteri düzenleyerek 'Çanakkale Türküsü'nü ve Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini birlikte icra etmişlerdir.

Gösteride kadın ve erkek oyuncularımız birlikte sahneye çıkmış, tarihimize ve şehitlerimize saygıyı ifade eden bu gösteri izleyenler tarafından büyük beğeniyle seyredilmiş ve uzunca bir müddet ayakta alkışlanmıştır. Kurumumuzu ve sanatçılarımızı yıpratmaya yönelik yapılan bu art niyetli haberleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: AA