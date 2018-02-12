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Devlet Tiyatroları çocuklara iyiliği 'Altın Kız' ile öğretecek

Ankara Devlet Tiyatrosunca ilk kez sahnelenecek "Altın Kız" oyunu çocuklara iyilerin iyi, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştıkları öğretisini sunmayı hedefliyor.

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Devlet Tiyatroları çocuklara iyiliği Altın Kız ile öğretecek

Devlet Tiyatrolarından (DT), yapılan yazılı açıklamaya göre, "Altın Kız" isimli çocuk oyunu, üvey annesi tarafından ıssız bir ormana terk edilen Altın Kız'ın yaşadığı düş ile gerçeği konu ediniyor.

Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek oyun, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştıkları öğretisini sunmayı hedefliyor.

İlk kez sahnelenecek

Bulgar yazar Keva Apostolova'nın yazdığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçe'ye çevirdiği ve Seval Ersu'nun yönettiği oyun, 13 Şubat Salı günü saat 11.00'de Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde minik seyircilerin karşısına çıkacak.

Dekor tasarımını Özge Akarsu'nun, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt'un, ışık tasarımını Mehmet Yaşayan'ın, müziklerini Kemal Günüç'ün ve dans düzenini Yıldız Venedik'in yaptığı eser, çocuklara sanatın büyülü dünyasında eğlence dolu anlar yaşatacak.

Oyunda, Yeşimgül Alaydın, Orida Yıldıran, Fikriye Musluoğlu, Hakan Sağlam, Taner Aktaş, Dilek Ersoy, Umut Yılmaz, Çilem Avunç, Çisel Ocak, Mehmet Uğur Nak ve Eylem Dağarslanı rol alıyor.

Etiketler: Devlet Tiyatroları, altın kzı
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