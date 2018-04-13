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Buradasınız : » » Denizli'de aşıklar sazlarıyla bir geleneği yaşattı

Denizli'de aşıklar sazlarıyla bir geleneği yaşattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, 7. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı düzenlendi.

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Denizlide aşıklar sazlarıyla bir geleneği yaşattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, aşıklık kültürünü yaşatmak için Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'nın yedincisini düzenledi. 

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte, ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra aşıklar kendilerini tanıttı.

Etkinlik, 4'ü yurt dışından olmak üzere 25 halk ozanının katılımıyla gerçekleşti.

Kırgızistan, Doğu Türkistan, Gürcistan ve Moğolistan'dan katılan aşıklar, sazlarıyla yörelerine ait türküler seslendirdi.

Halk ozanlarının atışmalarına sahne olan etkinlikte, Gürcistan'dan katılan Nargile Mehtiyeva'nın söylediği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü ile Moğolistan'dan katılan Uatkan Eltai'nın "Dombıra" türküsü ile "Ölürüm Türkiyem" parçasına vatandaşlar da eşlik etti.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ile Kültür ve Turizm Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı halk ozanlarına plaket ve çeşitli hediyeler verdi. 

Vatandaşlar halk ozanlarını alkışlarıyla destekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı
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