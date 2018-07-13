Daskyleion Antik Kenti'nde bu yılın kazı çalışmaları başladı

Balıkesir Bandırma Hisartepe'de yer alan Daskyleion Antik kentinde, 1954 yılından bu yana kazılar sürüyor.

35 kişilik kazı ekibi çalışıyor

Antik kentin kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, bu yıl 35 kişilik kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmaların ağustos ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

Ekipte, Muğla Sıtkı Koçman, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Çanakkale Onsekiz Mart, Anadolu, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi üniversitelerinden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler bulunuyor.

Prof. Dr. Kaan İren, "Kazı ekibinde ayrıca bir epigrafın yanı sıra restoratörler ve mimarlar da var. Bu kazı sezonundaki çalışmalar, Akropolis ve Nekropolis'te devam etmesi planlanıyor" dedi.

Daskyleion arkeolojik kazılarınde kesintisiz geçen 31. yıl

Prof. İren, bu sezon Daskyleion'da arkeolojik kazıların yanı sıra jeolojik ve jeofizik çalışmaların da yürütüleceğini belirtti ve şu bilgileri verdi:

"İlk Çağ'daki kentlerin o dönemdeki coğrafi görünümünü anlamak ve toprak altındaki yapıları saptamak amacıyla yapılan ölçümler, son derece önemli bulgular sağlamaktadır. Ayrıca kazı ekibimiz, bilimsel çalışmaların yanında öncelikle Ergili Mahallesi olmak üzere bölge halkının kültür varlıklarını koruma bilincini geliştirmek için her sene farkındalık oluşturma faaliyetleri sürdürüyor.

Daskyleion arkeolojik kazıları, bu sene kesintisiz geçen 31. yılını kutlayacak. Her sene olduğu gibi 2018 kazı sezonunda da koruma ve onarım çalışmalarında mahallemizin kadınlarının istihdam edilmesi planlanıyor."

"Kazıların ana sponsoru Kültür ve Turizm Bakanlığı"

Kazıların ana sponsorunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu belirten İren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Ünal Çiftliği, Banvit, Birka Hijyen Malzemeleri'nin de kazılara maddi destek verdiğini söyledi.

Kaynak: AA