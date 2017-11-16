  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » da Vinci'nin 'Salvator Mundi"sine rekor fiyat

da Vinci'nin 'Salvator Mundi"sine rekor fiyat

Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği tablosu 'Salvator Mundi', 450 milyon dolara satıldı.

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da Vincinin Salvator Mundi&quot;sine rekor fiyat

New York'ta Christie's müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulan "Salvator Mundi" adlı tablo rekor fiyata alıcı buldu.

"Dünyanın Kurtarıcısı" anlamına gelen Leonardo da Vinci'nin tablosu 450 milyon dolara satılarak şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri oldu. Tablonun yeni sahibinin ismi ise açıklanmadı.

İsa peygamberin sol elinde bir küre ve sağ elini kaldırmış şekilde resmedildiği 1500'lü yıllara ait tablonun ilk sahiplerinden biri İngiltere Kralı I. Charles'tı.

1900'lü yıllara kadar ortadan kaybolan tablo daha sonra bir İngiliz sanat koleksiyoncusu tarafından satın alınmıştı.

Tablo, 1958 yılında, da Vinci'nin orijinal eseri olmadığı zannedilerek 60 dolara satılmıştı.

Hasar görmüş tablonun 2005 yılından sonra yapılan çalışmalarla, da Vinci'nin orijinal eseri olduğu kanıtlanmış ve tablo onarılmıştı.

Salvator Mundi, son olarak Rus milyarder Dmitry Rybolovlev tarafından 127 milyon 500 bin dolara satın alınmıştı.

TRT HABER
 

Etiketler: Leonardo da Vinci, salvador mundi, rekor fiyat, tablo
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