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Buradasınız : » » Da Vinci'nin 'Erkek Mona Lisa'sı açık artırmaya çıkarılacak

Da Vinci'nin 'Erkek Mona Lisa'sı açık artırmaya çıkarılacak

Leonardo da Vinci'nin bir müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak "Erkek Mona Lisa" olarak bilinen eserinin tahmini satış fiyatı 100 milyon dolar olarak açıklandı.

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Da Vincinin Erkek Mona Lisası açık artırmaya çıkarılacak

Ünlü Rönesans ressamı Leonardo da Vinci'nin "Erkek Mona Lisa" olarak da bilinen "Salvator Mundi" isimli eseri açık artırmaya çıkarılacak.

Christie's Müzayede Evi, Da Vinci'nin Salvator Mundi isimli eterik portre eserinin tahmini 100 milyon dolar satış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Resmin Hong Kong, San Francisco, Londra ve New York'taki sergilerinde gösterileceğini duyuran Christie's, eseri kasım ayı ortasında satacak.

Da Vinci eserinde Hazreti İsa'yı tasvir ediyor

Da Vinci, 1500 tarihli panel üzerine yağlı boya resminde, mavi ve kırmızı kaftan içinde elinde kristal bir küre tutan Hazreti İsa'yı tasvir ediyor.

Müzayede evi, uzun süre ortalıkta görülmeyen eseri satışa sunan kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi ancak onun Avrupalı bir özel koleksiyoncu olduğunu belirtti.

Eser, Da Vinci'nin özel bir koleksiyoncudaki tek resmi olarak biliniyor. Müzayede evi eseri "21'inci yüzyılın en büyük sanatsal yeniden keşfi" olarak nitelendirdi.

Rönesans döneminde yaşamış ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biri kabul edilen İtalyan sanatçının en tanınan eserleri 1506 tarihli "Mona Lisa" ve 1495-1498 tarihli "Son Akşam Yemeği" olarak biliniyor.

Etiketler: Erkek Mona Lisa, Da Vinci'
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