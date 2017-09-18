Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Roma'yı 'fethetti'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Roma’da İtalyan Şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde verdiği konserle büyük beğeni topladı.

İtalya’nın başkenti Roma’da hafta sonunda CSO rüzgarı esti. Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi’nin organizasyonuyla CSO, iki gün üst üste Romalı sanatseverlere müzik ziyafeti çekti

Tarihi Argentino Tiyatrosu’nda "Türk-İtalyan Dostluk Konseri Büyük Lirik Müzik Galası" adıyla bugün düzenlenen konserde, İtalyan Şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetimindeki CSO, İtalyan besteciler; Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Umberto Giordano, Pietro Mascagni ile Türk beşlerinden Ulvi Cemal Erkin’in bestelerini seslendirdi. Konserde CSO’ya solistler; Türk sopranolar Simge Büyükedes, Feryal Türkoğlu, İtalyan tenor Renzo Zulian ve İtalyan bariton Sergio Bologna solo ve düet performanslarıyla eşlik etti.

Konseri, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Mehmet Paçacı, Azerbaycan’ın Roma Büyükelçisi Mammad Ahmadzada ile çok sayıda davetli izledi.

Konser, orkestranın Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe” bestesiyle son bulurken, orkestra ve solistlerin performansları ayakta alkışlandı.

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, solistlere çiçek verdi.

"Çok heyecan verici bu konser"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Altan Kalmukoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok heyecan verici bir konser bu. Özellikle Roma’da çok önemli şan eserlerini, (Gioachino) Rossini’nin ilk eserlerinin seslendirildiği dünyanın en eski ikinci salonunda seslendirmek bizim için çok onur verici. Dünkü konserimizde, Japon Mukaiyama'nın bizim için, Türk-Japon dostluğu için bestelediği iki eseri seslendirdik. Bunlar bizim için çok heyecan vericiydi. Tamamıyla bizim ulusumuz için başka biri tarafından bestelenmiş ve icra edilmiş eserler." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Atatürk döneminde kültür alanında önemli yol aldı"

İtalyan Orkestra Şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg de Türk orkestrasını yönetmenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna, “Bu, uluslararası ilişkilerde kültürle doğrudan bir temas anlamına gelir. Türkiye, Atatürk döneminde kültür alanında dünyada önemli bir yol almaya karar verdi. Bugün bu orkestranın dünyanın diğer büyük orkestralarından geri kalan hiçbir yanı yok." dedi.

"Onların burada bulunuşu bize gurur veriyor"

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de Roma’da bu hafta sonu CSO rüzgarı estiğini belirterek, “(CSO) Dün akşam çok başarılı bir konser verdi. Bu tema olarak tabii daha farklıydı. Türk-Japon ilişkileri ağırlıklıydı. Ertuğrul Fırkateyni'nin o tarihsel boyutuyla çok güzel bir sunum oldu. Bu akşam ise ikili ilişkilerimize güç verecek şekilde bir programımız var.” ifadelerini kullandı.

Orkestranın bu akşam hem İtalyan hem Türk ezgilerinden oluşan bir seçkiyle sahnede yer aldığını dile getiren Büyükelçi Esenli, “CSO dünyanın en eski senfoni orkestralarından bir tanesi. Toplamda 90 kişilik bir ekibi var. Müzisyenlerimizin sayısı oldukça büyük. Bu da ülkemizin aslında ne çapta kültürel faaliyet yapabileceğinin bence en somut göstergesi. Onların burada bulunuşu bize gurur veriyor. Özellikle tabii ben çok büyük mutluluğu duyuyorum." diye konuştu. AA