'Çukurova'nın Ayasofyası' restore edilecek

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık tarihinde manastır ve cami olarak hizmet veren, 1924'ten bu yana ibadete kapalı olan Ala Cami, restore edilmesinin ardından ibadethane ve müze olarak yeniden hizmete açılacak.

Roma İmparatorluğu döneminde ikinci yüzyılda manastır olarak inşa edilen cami, yaklaşık 300 yıl sonra Bizans İmparatorluğu döneminde ilaveler yapılarak kiliseye çevrildi. 1147 yılındaki depremde zarar gören yapı, tamir edilmesinin ardından hizmete devam etti.

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Anadolu'nun fethiyle bölgeye yerleşen Dulkadiroğlu Beyliği döneminde ise Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu, "Sarı Kaplan" namıyla anılan Kasım Bey, kiliseyi babası adına camiye çevirerek buraya "Alaüddevle Mescidi" adını verdi.

1924 yılında ibadete kapatılan cami, önceki yıllarda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Yıllardır cami içi ve civarında devam eden kazı çalışmalarında çok sayıda mozaik ve tarihi esere rastlandı.

Kazı çalışmaları sonrası ibadete açılması için hazırlanan restorasyon projesinin Koruma Kurulunca kabulünün ardından tarihi camide çalışmalara başlandı.

Yaklaşık 1,5 yıl sürecek restorasyon çalışmaları sonunda Ala Cami hem ibadete açılacak hem de müze olarak hizmet verecek.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Ala Cami'de restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi.

Caminin yıllardır kapalı kaldığını, son yıllarda aslına uygun olarak hizmet vermesi ve tarihi dokusunun çıkarılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda geçtiğimiz hafta restorasyon projesi, Koruma Kurulunda onaylanarak çalışmalara başlandı. Çukurova'nın Ayasofyası durumundaki camimiz için gerekli girişimlerde bulunmuştuk. İnşallah 1,5 yıl içinde aslına uygun olarak halkımızın ibadetine açacağız. Dulkadiroğlu Beyliği zamanından bu yana ayakta duran bu cami adeta ağlıyordu. Bir süre önce çalışmalarımız sonucu camimizden ezan ve sela okunmaya başlanmıştı."

İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Burhan Torun da restorasyonuna başlanan caminin Anadolu tarihi açısından özel öneme sahip olduğunu ve turizme kazandırılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Caminin restorasyonunun tamamlanmasıyla hem ilçenin hem Osmaniye'nin hem de bölgenin tanıtımı için önemli bir adım atılacağını ifade eden Torun, "Bin 800 yıllık camimiz, yaklaşık 1,5 yıl sürecek çalışmalar sonucunda aslına uygun olarak hem halkımızın ve ziyaretçilerin ibadetini yapabileceği bir ibadethane olacak hem de kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin sergilendiği bir müze olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Restorasyon çalışmalarını gerçekleştirecek yüklenici firmanın sahibi Muzaffer Erim de çalışmalar kapsamında çatı bölümü yıkılan alanın üzerinin kapatılacağını söyledi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca cami ve çevresindeki kazılarda bulunan mozaik ve tarihi eserlerin üzerilerinin camla kapatılıp sergi alanına çevrileceğini ifade eden Erim, bu sayede Ala Cami'nin hem ibadethane hem de müze olarak hizmet vereceğini sözlerine ekledi.