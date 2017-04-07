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CSO'dan Viyola Konçertosu

CSO, 14 Nisan'da Şef Antonio Pirolli yönetiminde CSO Viyola Grup Şefi Yardımcısı Artemis Sis Balkız ile Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

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CSOdan Viyola Konçertosu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 14 Nisan'da Şef Antonio Pirolli yönetiminde CSO Viyola Grup Şefi Yardımcısı Artemis Sis Balkız ile Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra, Balkız'a, Cecil Forsyth'in sol minör tonundaki Viyola Konçertosu'nda eşlik edecek.

CSO'daki on yılına periyodik konserlerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında da başarılı konserler sığdıran Artemis Sis Balkız'ın seslendireceği eser, romantik dönem viyola literatürünün önemli örneklerinden ve bestecinin en ünlü eseri olarak kabul ediliyor.

Konserin ikinci bölümü, orkestranın daimi konuk şeflerinden Antonio Pirolli yönetiminde Ludwig van Beethoven'ın la majör tonundaki Opus 92 numaralı 7. Senfonisi ile devam edecek.

Konser biletlerine gişeler, Dost Music Center ve www.biletinial.com'dan ulaşılabilecek. AA

Etiketler: CSO, pirolli, sis balkız
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