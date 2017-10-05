  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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CSO sezonu İdil Biret'le açıyor

CSO, yeni konser sezonunu yarın ünlü piyanist İdil Biret'in vereceği konserle açacak.

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CSO sezonu İdil Biretle açıyor

Dünyanın en köklü orkestralarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunu yarın ünlü piyanist İdil Biret'in vereceği konserle açacak.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2018 konser sezonunun ilk konserinde CSO, Şef Rengim Gökmen yönetiminde sahne alacak.

Şef Burak Onur Erdem'in çalıştırdığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosunun da sahnedeki yerini alacağı konseri, Devlet Sanatçısı Biret solist olarak onurlandıracak.

Konserde ilk eser, Gustav Holst'un "Gezegenler" adlı senfonik süiti olacak. Büyük orkestrayla icra edilen eserde, orkestraya, alışılmışın dışında farklı enstrümanlar da eklendi. Eserin son bölümü "Neptün"de ise ilginç bir koro müziği yer alacak.

Konserin ikinci bölümünde CSO, Biret'in seslendireceği Chopin'in "Andante Spianato ve Grand Polonaise" adlı solo piyano eserine eşlik edecek. Orkestra, geleneksel kalıpları yıkan Beethoven'ın "Piyano Solo, Koro ve Orkestra için Op. 80" numaralı fantezisi ile programına devam edecek.

Konser biletlerine gişelerden, Dost Music Center'dan ve "www.biletinial.com"dan ulaşılabilecek. AA

Etiketler: CSO, idil biret
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