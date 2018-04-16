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Buradasınız : » » Çorakdere'de bolluk aşı duası edildi

Çorakdere'de bolluk aşı duası edildi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan rahmet ve bolluk aşı duası etkinlikleri başladı.

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Çorakderede bolluk aşı duası edildi

Samsun'da yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için her yıl "Bolluk ve Bereket Duası" ediliyor.

Vezirköprü ilçesinin Çorakdere ve Yenidüzce mahallelerinde, havaların erken ısınması ve kuraklık nedeniyle bolluk duası edilmeye başlandı.

Etkinlik her gün en az 3 mahallede yapılıyor.

 

Dargınların barıştığı etkinlikte, mahalleli rahmet duası için toplandı. Önce Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dini sohbetlerle devam edildi.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, duanın bolluk ve bereket getirmesini diledi ve bu etkinliğin toplumsal barışa, insanların kaynaşmasına ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Mahalle sakinleri bağışlarıyla, 18 kazan yöresel keşkek ve yahni ikram etti.

Duaya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Çorakdere, bolluk, bereket
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