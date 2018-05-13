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Çöpe atılan kotları sanata dönüştürdü

Trabzon'daki Halk Eğitim Merkezi'nde, çöpe atılan kotlardan yapılan yorgandan terliğe kadar çeşitli el emeği ürünler büyük beğeni topluyor.

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Çöpe atılan kotları sanata dönüştürdü

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ev tekstil ürünleri hazırlama kursu usta öğreticisi Sultan Aşar, çöpe atılan kotları değerlendirerek yorgandan terliğe kadar birçok ürünü yeniden kullanıma hazırladı.

Yaptığı el emeği ürünlerle sergi açan Aşar, çok güzel tepkiler aldığını söyledi.

Aşar, en fazla vaktini alan ürünün 40 yamadan oluşan yatak örtüsü olduğunu anlatarak, "Bu üründe hemen hemen 10 tane kot kullandım. Yaklaşık 50’ye yakın ürünü 3 aylık sürede yaptım. Bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Hedefim eski diye düşünülen her şeyin geri dönüşümle kazanılıp bunun kursunu vermekti" dedi.

"Evlerimizdeki kullanım dışı kalmış kot atıklarını toplayalım"

Ortahisar Halk Eğitim Müdürü Orhan Genç de, eskilerin artık çöpe gitmediğini belirterek, "Evlerimizdeki kullanım dışı kalmış kot atıklarını toplayalım, onları ev tekstil ürünleri hazırlanama kursunda kullanalım. Bunlardan yeni ürünler çıkaralım ve ev tekstil ürünlerinin yapımını öğretelim. Burada önemli bir işlev yerine getirmiş oluyoruz. Eskiler çöpe gitmiyor, eskiler yeniden hataya kazandırılıyor. Eskiler çanta olarak kullanılıyor, yatak örtüsü olarak kullanılıyor, mutfak gereci olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Sergiyi gezenler çalışmaları çok başarılı bulduklarını belirterek, daha önce kot kumaştan yapılan eşyalara rastlamadıklarını söyledi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, ortahisar halk eğitim merkezi, sergi
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