Conkbayırı'nda Anafartalar Zaferi kahramanları anıldı

Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale'de kazanılan büyük zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş zaferi olduğunu söyledi.

Yayman, bundan 102 yıl önce yaşanan ve dünya harp tarihine geçen bu zaferin kazanılmasında canlarını feda edenleri saygıyla andığını belirtti.

Dünyanın en kanlı çarpışmalarından birinin Çanakkale'de yaşandığını hatırlatan Yayman, şöyle konuştu:

"Allah büyük Türk milletine bir daha böyle acılar yaşatmasın. Emperyalizme karşı büyük Türk milletinin bu şanlı zaferini büyük bir saygı, hürmet ve gerçekten yüce duygularla selamlıyoruz. Türkiye'mizi, imparatorluğumuzu yıkmak isteyen emperyalistlere karşı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını buradan bir kez daha hürmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı, Çanakkale Zaferi olmasaydı Sakarya zaferi olmayacaktı. Çanakkale Zaferi olmasaydı Büyük Taarruz olmayacaktı. Çanakkale Zaferi olmasaydı Allah korusun belki büyük Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Biz Çanakkale zaferinin sadece emperyalizme karşı, ülkemizi işgal etmek isteyenlere karşı bir zafer olmadığını, milletimiz için, devletimiz için bir varoluş muharebesi, bir varoluş zaferi olduğununun farkındayız çok şükür."

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da 1915'te kutsal topraklarda Çanakkale ruhunu yaratan birbirinden ayrı ve ulvi destanlar yazıldığını belirtti.

Bu zaferler ve destanların tüm dünyaya ders verdiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

"Hepsi kardeşliğin, insanlığın ve Çanakkale ruhunun doğduğu yer olan Çanakkale'yi anlatır. İşte bunlardan biri ve en önemlisi de 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'dir. 10 Ağustos yurdumuzu işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin beklemedikleri bir anda Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in kırbacını şaklatarak orduyu taarruza kaldırdığı ve kurşunlara aldırış etmeden bir ok gibi ileriye süngüsüyle atılan kahramanların zafer kazandığı gündür. 10 Ağustos 1915, gelecek nesilleri bağımsız bir devlet, hürriyet içinde yaşanır bir memleket bırakmak için şehit olan kahramanların zafer kazandığı bir tarihtir."

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığında görevli Albay Serhat Demirbaş, Çanakkale'de kazanılan zaferlerin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadarki gelişmelerin bir kaynağı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milleti önündeki üstün kumandan ve yetenekli bir asker olduğunu ilk kez Çanakkale'de kanıtladığını ifade eden Demirbaş, "Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar, huzur içinde uyuyunuz. Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden canlarını feda ettiğiniz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır." dedi.

Törende, Bakan Yardımcısı Yayman, Vali Tavlı ve Tümgenerel Çetingöz tarafından şeref defteri imzalandı.

Konuşmaların ardından Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosunca Anafartalar Muharebesi canlandırıldı.

Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Ed Mcİsaac, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.