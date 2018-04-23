Çinli ressamdan tarihi İpek Yolu

Çinli ressam Wang Lei'nin "İpek Yolu'nda Sanat ve Diyalog" projesi 2015'te başladı. Çin ve Türk hükümetleri tarafından desteklenen projede Lei, tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkeleri gezerek insan portrelerini ve tarihi eserleri resmediyor.

Lei; Çin, Özbekistan ve İran'dan sonra Türkiye'ye geldi.

Türkiye'de ilk olarak Ankara, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'deki bir aylık çalışmalarını tuvaline yansıttı. Ardından Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Bu şehirlerde insan portreleri ve tarihi yapılardan oluşan 20 resim çizdi.

Projede son yıl

Wang Lei, Safranbolu'nun tarihini ve dokusunu yansıtan yaklaşık 200 yıllık bir konakta çalışmalarına devam ediyor.

"Bu bir sanat projesi, 4 yıldır devam ediyor ve bu yıl son yılımız. Özbekistan ve İran'dan sonra Türkiye'ye geldim. Buradaki çalışmalarım bitince Türkiye'de sergi açacağım. İki bölüm var çalışmalarımda. Birisi portreler, diğeri ise tarihi eserler. Çünkü insan tarih içinde yaşıyor, tarihle var. Bu ikisi birleşik, bir bütün."

"Buradaki kültür karşısında şok oldum"

Lei, özellikle İpek Yolu üzerinde yaşayan insanların yüzlerini resmediyor.

"Türkiye'de 20 resim çizdim. Hem portre hem tarihi binalar olarak. 4 yılda 70-80 resim çizdim. Proje sonunda 100 kadar eser ortaya çıkacak."

Çinli ressam, Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve karşılaştığı kültür karşısında şok yaşadığını da söyledi.

"Türkiye'ye ilk defa geldim. Kitaplardan okumuştum, televizyonlardan izlemiştim. İnternetten araştırdım. Türkiye hakikatten efsanevi bir yer. Eski kültürler var, bir arada ve yaşıyor. Buradaki kültür karşısında şok oldum. Gün ışığı bana çok keyif verdi. Bir sürü Türk arkadaşım oldu. Çok kibarlar ve aileden hissettim kendimi."

Lei, Mayıs ayında Çin'in başkenti Pekin'de, Kasım ayında da Ankara'da sergi açmayı planlıyor.

Kaynak: AA