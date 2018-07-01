Çifte Minareli Medrese'de ziyaretçi yoğunluğu

Erzurum'un simgelerinden ve Anadolu'da en önemli Selçuklu eserlerinden biri olan 764 yıllık Çifte Minareli Medrese, hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Erzurum kent merkezinde bulunan ve Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese, yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi çekiyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan medreseyi ziyaret eden turistler, çıktıkları tarihi yolculuğunu bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Adana'dan giden ziyaretçilerden Ebru Nagihan Özcan, Erzurum'da bulunan tarihi yapıları ziyaret ederek tarihi atmosferi yaşamak istediklerini söyledi ve "Şehrin simgelerinden olan Çifte Minareli Medrese'yi çok beğendik. Medrese çok eski bir yapı ve güçlendirilmesi için birtakım çalışmalar yapılmış, oldukça başarılı ve kaliteli gözüküyor" dedi.

Ailesiyle İstanbul'dan giden Samet Beyçiman ise, medreseyi ilk defa gördüğünü belirterek, Çifte Minareli Medrese'nin muazzam bir tarihi yapı olduğunu ve herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA