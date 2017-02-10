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Buradasınız : » » Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması'

Türkiye Çevre Koruma Vakfınca düzenlenecek "Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması" kapsamında üniversite öğrencilerine toplam 150 bin lira ödül dağıtılacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfınca (TÜÇEV) düzenlenecek "Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması" kapsamında, üniversite öğrencilerine toplam 150 bin lira ödül dağıtılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla TÜÇEV tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması"nın düzenleneceği bildirildi.

Başvuru süreci başlayan yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, "www.yesilbakiskisafilm.com" internet adresi üzerinden 17 Mart 2017 tarihine kadar ön kayıt yaptırabilecek.

İstenilen belgeler ile birlikte 10 Nisan 2017'ye kadar filmlerini teslim eden katılımcılardan ödüle layık görülenler için 21 Mayıs 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde ödül töreni düzenlenecek.

Yarışma kapsamında üniversite öğrencilerine toplamda 150 bin lira ödül dağıtılacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yer alacağı 7 kişilik jüri heyetini önümüzdeki haftalarda açıklayacağız. Yarışma kapsamında birinciye 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira ödül vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki ayrıca, 8 kişiye de mansiyon ödülü olarak 7 bin 500 lira verileceğini de kaydetti.

Etiketler: Türkiye Çevre Koruma Vakfı, kısa film yarışması
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