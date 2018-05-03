Cehennem Deresi Kanyonu, daha çok turist ağırlamaya hazırlanıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan, 500 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki Cehennem Deresi Kanyonu,dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alıyor.

Ardanuç ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki kanyon, taşlı, dik ve dar patikalardan geçilerek geziliyor.

İlkbaharda yeşile bürünen kanyonu gezmek için bölgeye yerli ve yabancı turistler geliyor. Turistler, kanyonun zirvesine kadar doğal güzellikler arasında yürüyüş yapma imkanı buluyorlar. Ayrıca, kanyonda milli dağcılar da tırmanış yapıyor.

"Dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü yapacağız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Cehennem Deresi Kanyonu'nun Ardanuç, Artvin ve bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hazırlanan proje sayesinde kanyonda sosyal tesisler, kafeteryalar gibi insanların daha çok zaman geçirebileceği alanlar yapılacak.

Gümüş, kanyonda cam köprü yapılacağını da belirterek, şunları söyledi:

"Japonya'dan sonra dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü Cehennem Deresi Kanyonu'na yapacağız. 83 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde tamamen camdan yapılacak köprü, bağlantı noktalarına çelik halatlarla monte edilecek. Bu proje sayesinde derinliği yaklaşık 180 metre olan kanyonun cazibesi daha da artacak."

Çalışmalar, yaklaşık 1,5 yıl sürecek.

Kaynak: AA