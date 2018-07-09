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Caz festivali ünlü isimleri ağırlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği "25. İstanbul Caz Festivali", ünlü müzisyenleri festival seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

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Caz festivali ünlü isimleri ağırlayacak

"25. İstanbul Caz Festivali" kapsamında yarın KüçükÇiftlik Park'ta Avustralyalı rock müzisyeni, şarkı, kitap ve senaryo yazarı Nick Cave ile grubu The Bad Seeds konser verecek.

Ünlü sanatçının öncesinde Lara Di Lara mahlasıyla yurt içi ve yurt dışında konserler veren Dilara Sakpınar, Lara Di Lara projesiyle sahne alacak.

Caz gitaristi Julian Lage ile piyano virtüözü Fred Hersch 11 Temmuz'da, Hollandalı electro swing müzisyeni Caro Emerald ile vokal Andreas Schaerer, piyanist Michael Wollny, akordiyoncu Vincent Peirani ve saksafoncu Emilie Parisien'den oluşan grup, 12 Temmuz'da Zorlu PSM'de konser verecek.

250'den fazla yerli ve yabancı sanatçı konser verecek

Led Zeppelin’in eski solisti Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shifters ise, 17 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevilen eserlerini yorumlayacak.

Festival, 17 Temmuz'a kadar 27 mekanda, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının, 50'nin üzerinde konserine ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, caz festivali
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