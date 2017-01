Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl İspanyol Yönetmen Pedro Almodovar yapacak.

Cannes Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamada, yaşayan en ünlü İspanyol yönetmen ve senaryo yazarı kabul edilen ve melodramatik filmleriyle bilinen 67 yaşındaki Almodovar'ın bu yıl 70'incisi düzenlenecek festivalde jüri başkanı olacağı bildirildi.

Açıklamada Almodovar'ın üstleneceği görevle ilgili sözlerine yer verilerek, ünlü yönetmenin "Sadece şunu söyleyebilirim, benliğimi, vücudumu ve ruhumu bu göreve adayacağım, bu benim için hem bir ayrıcalık hem de zevk." ifadelerini kullandığı belirtildi.

"All About My Mother" (Annem Hakkında Her Şey) filmiyle 2006 yılında Oscar Ödülü alan yönetmen, Cannes'da büyük ödül olan Altın Palmiye'ye ulaşamasa da festivalde "Volver" (Dönüş) filmiyle 1999 yılında en iyi senaryo ödülünü almıştı.

Cannes Film Festivali bu yıl 17-28 Mayıs'ta yapılacak. Festival jürisi üyelerinin nisan ortasında açıklanması bekleniyor. AA