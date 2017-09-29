Canlı yaşamının en eski izlerine Kanada'da rastlandı

Dünyadaki en eski yaşam izlerinin Kanada’nın doğusundaki New Foundland-Labrador eyaletinde bulunduğu bildirildi.

Japonya’nın Tokyo Üniversitesinden araştırmacılar Takayuki Tashiro ve Tsuyoshi Komiya önderliğindeki uluslararası bilim ekibi, eyaletin kuzeyindeki Labrador Kayalıkları'nda yürüttükleri çalışmada, dünya üzerinde canlı yaşamının en erken kanıtları olan 3,95 milyar yıllık karbon kalıntılarına ulaştı.

Bilim adamları araştırmada elde ettikleri "grafit" olarak adlandırılan saf organik karbon kalıntıların 3,95 milyar yıl geriye gittiğini, bunların bugüne kadar saptanan en eski canlı yaşamı izleri olduğunu belirtti.

Labrador Kayalıkları'nın eski bir kıtadan kalan küçük bir parça olduğuna dikkati çeken bilim adamları, buradaki kayaların dünyanın bilinen en eski çökelti oluşumları (metasedimanter) olduğunu, kayaların organik karbon kalıntıların birikmesine elverişli ortam sağladığını kaydetti.

Daha önce mart ayında Kanada'nın Quebec eyaletindeki Nuvvuagittuq Greenstone Belt'deki kayalık bölgede araştırma yapan bilim insanları, en az 3,8 milyar yıllık fosilleşmiş bakteriler bulmuştu. Labrador Kayalıkları'ndaki bulgular elde edilen en eski yaşam izlerini 150 milyon yıl geriye götürmüş oldu.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi "Nature"ın son sayısında yayımlandı.