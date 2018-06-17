Çamlıhemşin'de 'Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali' coşkusu

Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde düzenlenen festival kapsamında ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.

Rize'den toplam 47 boğanın yarıştığı ve heyecanlı anların yaşandığı güreşleri, yaklaşık 2 bin kişi izledi.

50 bin lira para ödülü dağıtıldı

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 50 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Güreşleri izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin yöre için önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

"Artvin ve Rize'nin önemli bir geleneği"

Bakan Bak, boğaların, yayla yolculuğu öncesinde bir alanda toplandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Boğalar arasında yaylalara çıkmadan önce kimin lider olacağına karar verilmesi lazım. Bir anlamda bu alanlar boğaların birbirini gördükleri, tarttıkları alan. Sahipleri tarafından korunarak bütün boğalar bu alanda bir araya geliyor. Bir anlamda barış ortamı. Artvin ve Rize'nin önemli bir geleneği."

Bakan Bak, bölgenin güzelliklerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, insanların doğal yaşamı sevdiklerini söyledi.

Kültürlerin önemine işaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, "Yaylacılığın, kültürümüzün ve hayvancılığın yaşatılması açısından çok önemli bir etkinlik. Kültürlerin yaşatılması için destek veriyoruz. İnsanlarımız bölgeye gelerek kültürümüzün yanında doğal güzellikleri de görüyor" dedi.

Yağışa rağmen katılım yoğundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da etkinliğin yıllara dayanan bir gelenek olduğunu, vatandaşların yağışa rağmen önemli bir katılım gösterdiğini söyledi.

Festivale katılan dağcılar, alandaki kayalara asılı 70 metrekarelik Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Festivale, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA