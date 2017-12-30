Camdan hayaller gerçek oldu

Cam işleyerek kaftan, küpe, silüet ve hatta mutfak gibi eserler ortaya çıkaran ev hanımı Nuray Görktan, hobi olarak başladığı cam işlemeyi KOSGEB'den aldığı destek ile profesyonel bir seviyeye taşıdı.

Milli saraylardan devlet başkanlarına pek çok kuruma ve kişiye tasarım yapan Görktan, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak rol alıyor.

Tuzla'daki atölyesinde Cam füzyon sanatını gönüllü olarak otizmlilere de öğreten Görktan, “Cam fizyon sanatı sadece yetişkinlerin değil aynı zamanda çocukların da eğlenerek yapabileceği bir sanat dalı. Aynı zamanda bu sanat dalı otizmli bireylerin gelişimine büyük katkı sunuyor.” dedi.

TRT Haber