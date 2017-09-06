Çal Mağarası sonbaharda da turistleri ağırlıyor

Dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen, "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, ziyaretçilerine birçok doğal güzelliği bir arada sunuyor.

Son zamanlarda özellikle Körfez ülkelerden gelenlerin uğrak mekanları arasında yer alan mağara, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra şelaleleri ve göletleriyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 14 yıldır bölge turizmine hizmet veren mağara, içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Mağaranın, girişinden 200 metre sonra ayrılan sol kolunda 150, sağ kolunda ise 400 metrelik ahşaptan yürüyüş yolu bulunuyor.

Çatlaklar sayesinde dış ortamla rahat hava akışı bulunan, yer altında olunmasına rağmen vadide yüründüğü hissi veren mağaradan geçen derenin derinliği ise mevsimsel olarak değişiyor.

Yağışlı mevsimlerde 1,5 metreye yükselen suyun derinliği, yaz aylarında 25 santimetreye kadar düşüyor. Üzerinde bulunan kalesindeki çay evi ve yöre mutfağıyla da dikkati çeken Çal Mağarası, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

"Çal Mağarası dünya için de önemli bir mirastır"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çal Mağarası'nın önemli turizm potansiyeli olduğunu söyledi.

Mağaranın ziyaretçilerine göz kamaştıran doğal güzellikler sunduğunu dile getiren Gümrükçüoğlu, burasının, sadece Trabzon ve Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir miras olduğunu ifade etti.

Belediye olarak bir süre önce mağaranın işletmesini devraldıklarını anlatan Gümrükçüoğlu, bu doğal mirası dünya turizmine en iyi şekilde sunmak için farklı alternatiflere de yöneleceklerini kaydetti.

Mağarayı ziyaret edenlerin sayısının giderek arttığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Mağarayı yılın 8 ayında yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Amacımız büyük bir doğal değer olan Çal Mağarası'nı dünyaya en iyi şekilde tanıtarak turizm potansiyelimizi artırmaktır. Yapacağımız yeni çalışmalarla mağara yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ziyaret edeceği mekan haline gelecektir." diye konuştu.

"Yazın ayrı, kışın ayrı bir güzellik görüyorsunuz"

Ziyaretçilerden Ayşe Sürül, mağarayı çok beğendiğini ifade ederek, "Mağaranın içi kadar dışarısı da çok güzel. Yörenin doğası muhteşem. Buraya bayıldım. Karadeniz'e, Trabzon'a gelmişseniz, burası görülmesi gereken bir yer. Çal Mağarası'nın daha fazla ilgi görmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ankara'dan gelen Adem Kaya da Çal Mağarası'nı daha önce kış mevsiminde ziyaret ettiğini anlatarak, "Yazın ayrı, kışın ayrı bir güzellik görüyorsunuz. Bugün de yurt dışından gelen misafirlerimi gezdirmek için geldim. İkinci kez geldiğime değdi. Her şey çok güzel." şeklinde konuştu.