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Cahit Zarifoğlu, yayınlanmamış oyunlarıyla TRT Radyosu'nda

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu vefatının 31. yıl dönümünde, TRT İstanbul Radyosu'nda, yayınlanmamış radyo oyunları ve "Yaşamak" adlı kitabının kayıtlarıyla anılacak.

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Cahit Zarifoğlu, yayınlanmamış oyunlarıyla TRT Radyosunda

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, 7 Haziran Perşembe günü vefatının 31. yılında, uzun yıllar görev yaptığı TRT İstanbul Radyosu'nda anılacak.

Program, Türk ve dünya tarihinin önemli "Radyo Tiyatrosu" ve "Arkası Yarın" yapımlarının elli yıldan uzun süredir gerçekleştirildiği, teknik altyapısı yenilenen TRT İstanbul Radyosu'nun tarihi C Stüdyosu'nda yapılacak.

Şiiri ve edebiyatıyla yad edilen Zarifoğlu'nun bugüne kadar yayınlanmamış radyo oyunları yeniden hayat bulacak.

Ayrıca, "Bir Roman Bir Hikaye" programında yayınlanmak üzere, Zarifoğlu'nun "Yaşamak" adlı kitabının kayıtlarına da aynı gün başlanacak.

Cahit Zarifoğlu kimdir?

Cahit Zarifoğlu, Ankara'da 1 Haziran 1940 yılında dünyaya geldi. Şair ve yazar Zarifoğlu, hayatı boyunca çok sayıda esere imza attı.

"Yaşamak" adlı günlüğündeki "Ne çok acı var" sözleriyle de bilinen Zarifoğlu, "İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Korku ve Yakarış" ve "Menziller" isimli önemli eserlerin yanı sıra çocuk hikayeleri, çocuk şiirleri, romanlar, denemeler ve tiyatro eserleri yazdı.

Şiirleri Türk Dili, Soyut, Papirüs, Yeni Dergi, Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinde yayımlanan Zarifoğlu, 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.

Kaynak: AA

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