Cahit Zarifoğlu, vefatının 31. yılında anılıyor

1 Temmuz 1940 tarihinde dünyaya gelen Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, babasının görevi nedeniyle Şanlıurfa Siverek'te başladığı ilköğrenimini, memleketi Kahramanmaraş'ta sürdürdü.

Liseyi Ankara'da okuyan Zarifoğlu, edebiyat ve matematik derslerinden bütünlemeye kaldığı için okulunu uzattı. Bu süre içerisinde vekil öğretmenlik yaptı ve ardından Kahramanmaraş'a döndü ve bir gazetede çalıştı.

Zarifoğlu'nun ilk şiir denemeleri edebiyatla son derece ilgili olan bir arkadaş grubu içerisindeyken başladı. Bu denemeleri yerel gazeteler ve dergilerde yayımlandı.

Türk edebiyatının önemli isimleriyle lise dostluğu

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan ile Maraş Lisesi'nde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında "Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerinde sürdü.

Aynı arkadaş grubu, 1956-1959'da "Yenilik", "Yeni Ufuklar", "Seçilmiş Hikayeler", "Türk Sanatı", "Varlık", "Yeditepe", "Dost", "Pazar Postası" gibi yayınlarda yer aldı. Ayrıca, "Maraş'ın Sesi" gazetesinin sanat sayfasını hazırlayarak yazı ve eleştiriler yayımladılar.

Lise öğrencisiyken bir süre güreşle ilgilenen ve son sınıfı uçma tutkusuyla geçiren Zarifoğlu, 1958'de katılmaya hak kazandığı bir planör kursuna, annesinin izin vermemesi üzerine gizlice katıldı.

Yaz boyunca kurs görerek, "Türk Hava Kurumu Türkkuşu / Milli Model Uçak (B) Sertifikası" alan şair, jet pilotu olmak istediyse de kulağında çıkan rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okulu'na giremedi.

Zarifoğlu, 1960 yılında çıkışına ön ayak olduğu "İnkılap" gazetesinde, haberlerle birlikte günlük yazılar yazdı ve sanat sayfası hazırladı. Usta şairin bu yazıları, 1980'de çıkan "Yaşamak" kitabında topladığı günlüklerinin ilk örnekleri oldu.

Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç ile tanışma

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 1961'de giren Zarifoğlu, İstanbul'a geldikten sonra Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç ile tanıştı ve onlarla uzun sürecek dostluklar kurdu.

Usta edebiyatçı, şairliğe asıl başlangıcını 1965'te, haftalık "Yeni İstiklal" gazetesinde, Rasim Özdenören'in yönettiği sanat sayfasında yaptı. Burada Abdurrahman Cem ve Cahit Zarifoğlu imzalarıyla peş peşe 13 şiiri çıkan şair, bu şiirlerine 1967'de yayımladığı ilk kitabı "İşaret Çocukları"nda yer verdi.

Zarifoğlu'nun şiirleri, Mart 1966'da yeniden çıkmaya başlayan Sezai Karakoç'un "Diriliş" dergisi, Cemal Süreya'nın "Papirüs" dergisi, Memet Fuat'ın "Yeni Dergi"si ile "Türk Dili" ve "Soyut" dergilerinde yayımlandı.

Kısa bir süre tercümanlık da yapan Zarifoğlu, 1969-1970 yılları arasında "Hakimiyet" gazetesinde teknik sekreterlik yaptı ve üniversiteyi de 10 yılda tamamlayabildi.

Zarifoğlu'nun Alman şairi Rilke üzerine hazırladığı mezuniyet tezi uzun yıllar sonra "Rilke'nin Romanında Motifler" adıyla kitaplaştırıldı.

"Yedi Güzel Adam"

Bir süre kağıt ve otomobil firmalarında da çalışan Zarifoğlu, 1972-1973'te, İstanbul'daki bir kolejde Almanca öğretmenliği yaptı. Kısa süreliğine iki kez Almanya'ya giderek dil eğitimi alan şair, Almanya seyahatlerinde otostop yaparak Avrupa'yı dolaştı.

Cahit Zarifoğlu, 1973'te yedek subay olarak İstanbul Tuzla'da başladığı vatani görevini 1975'te Kars Sarıkamış ve Kıbrıs'ta tamamladı.

Edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılanan ilk kitabını kendi parasıyla çıkaran Zarifoğlu'nun kitabı yeterince dağıtılamadığı için büyük bir kısmı elinde kaldı. Zarifoğlu'nun Eylül 1973'te çıkan ikinci kitabı "Yedi Güzel Adam" ise en bilinen eserleri arasında.

Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile güçlü bir bağı olan Zarifoğlu'nun "Yedi Güzel Adam" şiirini kaleme almasının ardından bu isimler "Yedi Güzel Adam" olarak anılmaya başladı.

Necip Fazıl'ın nikah şahitliğinde evlendi

Mütercim sekreter olarak 1976'da TRT'ye geçen şair, aynı yıl Necip Fazıl Kısakürek'in aracılığıyla, Abdülhakim Arvasi'nin soyundan gelen Van müftüsü Kasım Arvas'ın kızı Beraat Arvas ile tanıştı. 19 Ağustos'ta ise Necip Fazıl Kısakürek'in nikah şahitliğinde evlendi.

Usta yazar, 1983'te TRT İstanbul Radyosu'na atandı. Son yıllarında çocuk edebiyatına yönelen Zarifoğlu, çocuklar için yazdığı kitaplardan "Yürekdede ile Padişah" adlı eseriyle, 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü kazandı.

Fatma Betül, Ayşe Hicret, Ahmet ve Arife adında 4 çocuğu dünyaya gelen şair, pankreas kanseri nedeniyle, 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.

Cahit Zarifoğlu'nun eserleri

Şiiri temelde "İkinci Yeni"ye yakın duran ancak kendi yeniliğinin peşine düşen Zarifoğlu, alışılmadık söz dizimiyle, Türk şiirine kendi orijinalliğini getirebilen şairlerden biri.

Ayrıca Zarifoğlu, "Yeni Devir", "Milli Gazete" ve "Zaman" gazetelerinde Ahmet Sağlam, Abdurrahman Cem ve Vedat Can takma isimleriyle günlük yazılar kaleme aldı.

Mavera dergisi ve Akabe Yayınları'nın kuruluşunda yer alan Zarifoğlu, Mavera dergisi sayfalarında günümüzde ismi öne çıkan şair ve yazarların da olduğu çok sayıda okur mektubuna karşılıklar yazdı. Usta edebiyatçının bu yazıları "Mektuplar" adıyla kitaplaştırıldı. Kadın ve Aile dergisinde "İlk Adımlar" köşesinde okurlarıyla iletişim kuran, onları yönlendiren Cahit Zarifoğlu'nun çocuklara yönelik şiirleri de "Gül Çocuk" dergisinde yayımlandı.

Aynı zamanda Cahit Zarifoğlu, "İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Menziller", "Korku ve Yakarış", "Şiirler" isminde şiir kitapları, "Serçekuş", "Ağaçkakanlar", "Katıraslan", "Yürekdede ile Padişah", "Motorlu Kuş", "Küçük Şehzade", "Kuşların Dili", "Gülücük" ve "Ağaçokul" isminde çocuk kitaplarını da kaleme aldı.

Günlük türünde "Yaşamak", roman türünde "Savaş Ritmleri" ve "Anne" eserlerini okurla buluşturan Cahit Zarifoğlu'nun farklı yayın organlarındaki yazıları, vefatının ardından "Bir Değirmendir Bu Dünya" ve "Zengin Hayaller Peşinde" isimleriyle Beyan Yayınları tarafından yayımlandı.

Zarifoğlu'nun şiirleri İngilizce ve Arapçaya çevrildi. "Sütçü İmam" adlı tiyatro oyunununa da imza atan Zarifoğlu'nun radyo oyunları uzun yıllar çalıştığı TRT tarafından ilk kez dinleyiciyle buluşturulacak.

Vefatının 31. yılında Üsküdar Küplüce'de bulunan kabri başında, ailesi, Çocuk Vakfı üyeleri ve okurlarının katılacağı tören ile 12.00'da anılacak.

Kaynak: TRT Haber, AA