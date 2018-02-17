Büyük taarruz üç boyutlu maketle anlatılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünce, Afyonkarahisar 26 Ağustos Tabiat Parkı içerisinde yer alan İstiklal Tanıtım Merkezi'ne, Kurtuluş Savaşı'nın önemli aşamalarından Büyük Taarruz'u anlatan üç boyutlu maket kazandırıldı.

Maket, Büyük Taarruz'un yaşandığı, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden Dumlupınar'a uzanan 75 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Makette, bölgedeki anıtlar ve önemli yapıların üç boyutlu modellemeleri yer alıyor.

Maket üzerine projeksiyonla yansıtılacak animasyon ile Büyük Taarruz'da, Türk ve Yunan birliklerinin günlük hareketleri canlandırılarak, İstiklal Tanıtım Merkezi'ne gelen ziyaretçilere Büyük Taarruz'un daha iyi ve gerçekçi şekilde anlatılması amaçlanıyor.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Vekili Mahmut Temel, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin Kurtuluş Savaşı'nın en önemli etaplarından Büyük Taarruz'un anlatıldığı bir panoramik müze olduğunu söyledi.

Müzeye gelen ziyaretçilere sunumlarda bulunduklarını belirten Temel, "Bu sunumlardan birisi de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ve öncesinde Büyük Taarruz'un anlatıldığı, savaşın geçtiği tüm alanı gösteren maket çalışmamız." dedi.

"Savaş alanının tamamı burada gösteriliyor"

Temel, Şuhut'tan başlayarak Dumlupınar'da savaşın bittiği yere kadar, geniş bir alanın bire bir ölçekte maketinin hazırlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savaş alanının tamamı burada gösteriliyor. Alanı ziyarete gelenlere, öncelikli olarak savaşın nasıl başladığını, birliklerin nasıl hareket ettiğini gerçek alanlar üzerinde anlatabilme imkanımız oldu. Burada savaş alanını öğrenen ziyaretçiler, Panoramik Müze bölümünde çok daha anlamlı bir şekilde resmi görebiliyor. 28 metrekarelik maket yaklaşık 8 aylık çalışma sonucunda yapıldı. 120 bin lira maliyeti oldu. Çok detaylı çalışıldı. Üstünde dijital olarak savaşı canlandıracak bir çalışma da yapılacak. Onunla ilgili çalışma devam ediyor."

Ziyaretçilerin, yaptıkları çalışmadan duydukları memnuniyeti kendilerine ilettiğini aktaran Temel, "Henüz yeni tamamlanan bir çalışma. İnşallah gelecek yeni eserlerle burayı daha da canlandıracağız." diye konuştu.

İlk Tematik Kurtuluş Savaşı Kütüphanesi kurulacak

Türkiye'de ilk Tematik Kurtuluş Savaşı Kütüphanesi'nin kurulması amacıyla bir çalışma başlattıklarını açıklayan Temel, "Kurtuluş Savaşı ve Büyük Taarruz dönemiyle ilgili bütün kitapları burada toplamak için çalışma başlattık. Gerek satın alma gerekse bağış yoluyla bu kitapları topluyoruz. Amacımız; o dönemle ilgili çalışma yapan tüm araştırmacıların buraya geldiğinde aradığı tüm kitapları bulabilmesi." sözlerine yer verdi.