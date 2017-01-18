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Buradasınız : » » Budapeşte'de 'Mangala'ya ilgi büyük

Budapeşte'de 'Mangala'ya ilgi büyük

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk zeka ve strateji oyunu mangala turnuvasına Macarlar büyük ilgi gösterdi.

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Budapeştede Mangalaya ilgi büyük

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk zeka ve strateji oyunu mangala turnuvasına Macarlar büyük ilgi gösterdi.

Ülkede Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak için sergiler ile konserlerin yanı sıra birçok program gerçekleştiren Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türk zeka ve strateji oyunu mangala turnuvası düzenledi.

Turnuva katılımcılarından biyolog, antropolog Sandor Evinger, Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin organizasyonlarını ilgiyle takip ettiğini belirterek, şunları söyledi:

''Kendimi bu ortamda çok iyi hissediyorum. Mangala oyununu tekrar oynama fırsatını bulduğum için çok şanslıyım. Geçen yıl Macar-Turan Vakfı aracılığıyla Kırgızistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları yarışlarında yer almıştık. Bu oyunun o bölgede oldukça popüler olduğunu gördüm ve orada oynamayı öğrendim. Arkadaşım aracılığıyla merkezde mangala turnuvası düzenleneceğini duyduğumda hemen başvurdum ve yarışmaya katıldım.''

22 kişinin yer aldığı Mangala oyunu turnuvasını davetliler de ilgiyle izledi. 

Etiketler: Mangala, Macaristan, Budapeşte
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