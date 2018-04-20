Budanan ağaçlar onun ellerinde yeni bir form kazanıyor

Ahşap ustası Umut Armutçu 29 yaşında.

Balıkesir'de 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi'nde yakılmak için bir kenara atılan ağaç parçalarını topluyor ve özel tasarımlar yapıyor.

Özel tasarım el sanatlarının ilgi görmesiyle, ev veya iş yerlerine otantik bir hava katmak isteyenler, bu tarz ürünler üreten ustaların yolunu tutuyor.

Kişiye özel tasarımlar yapan Armutçu, Edremit Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atölyesinde tek başına çalışıyor. Zeytin ağaçlarına başka tasarımlarla yeniden hayat veriyor.

Kimyasal reçine epoksi malzemesiyle budanmış zeytin ağacı parçalarını kullanan ve özel tasarım masa, sehpa, cam çerçevesi ve dekoratif aydınlatma grupları yapan Armutçu, doğal ürünlere gösterilen ilgiden memnun.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor

Artmutçu'nun çalıştığı bölgede çiftçilerinin ana geçim kaynağı zeytincilik. O da atölyesinde ağırlıklı olarak zeytin ağaçlarını kullanarak kişiye özel tasarımlar hazırlıyor.

"Ortaya çok fazla zeytin odunları çıkıyor. Ben de bunları kullanıyorum. Kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Ürünlerimi modernize etmek için epoksi denilen kimyasal reçineyi değerlendiriyorum. Zeytin ağaçlarıyla, özellikle aydınlatma grupları, masa, ayna çerçevesi, sehpa ve hediyelik eşyaları tasarlıyorum."

Özel tasarımlar uzun süren işler olduğundan bir masanın yapımı, Armutçu'nun 15-20 gününü alıyor.

Yaptığı işle hem budanmak için kesilen zeytin ağaçlarını yanmaktan kurtarıyor hem de ömür boyu kullanılabilecek ürünler ortaya çıkarıyor.

Armutçu, epoksi kullanarak yaptığı masa ya da sehpaya ağaç kabukları, midyeler, taşlar, kurumuş gül yaprakları, zeytin yaprakları gibi ürünler yerleştiriyor. Armutçu, şunları söylüyor:

"Tabii ki bu da kişiye özel bir tasarımı ortaya çıkartıyor. Ortalama boyuttaki bir yemek masasının fiyatı 4 bin 500 liradan başlıyor."

Kaynak: AA