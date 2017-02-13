Bu tablolar kahveden

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, tuvale ve oniks taşı üzerine yaptığı çizimleri kahve telvesi de kullanarak renklendiriyor.

Resimlerinden kahve kokusu yayılan ve yoğunlukla oniks taşı üzerine Kapadokya bölgesine ait figürleri çizen Abalı, tuval çalışmalarında da boya yerine yine kahve özü kullanıyor.

İlçede kendisine ait atölyede çalışmalarını sürdüren Abalı, yaptığı açıklamada, sanatına sıra dışılık ve doğallık kazandırmak amacıyla bu yöntemi kullandığını belirtti.

İlkokul çağlarından bu yana resme ilgisinin devam ettiğini anlatan Abalı, taş üzerine yaptığı resimlere, yaşadığı bölgenin zihninde uyandırdığı duygular nedeniyle kahve uyguladığını söyledi.

Çizimi tamamlanan tabloların, uzun yıllar çevresine kahve kokusu yaydığını dile getiren Abalı, "Resimlerimde kahve özünü krema kıvamına getirerek kullanıyorum. Eseri elinize aldığınızda buram buram kahve kokusu hissediyorsunuz." dedi.

Abalı, "Tüm resimlerimde ortak nokta olarak Kapadokya var. Çalışmalarımda kök boyaları da kullanıyorum fakat kahve, kültür ve renk anlamında yaptığım resimlerde bana çok güzel bir etki veriyor. Ayrıca Kapadokya bölgesinin doğal yapısına uygun, çok hoş bir renk elde etmemi de sağlıyor. Yaptığım tüm resimlerimde kahve özünü mutlaka kullanıyorum. Bölgedeki, sanat galerilerinde çalışmalarım sergilenerek pazarlanıyor." diye konuştu.

Resimle 13 yıldır uğraşan, son iki yıldır çalışmalarında kahve kullanan Abalı, atölyesinde, resim konusunda kendisini yetiştirmek isteyen çocuklara da zaman zaman eğitim verdiğini belirtti.

Abalı, Kapadokya'nın önemli mekanlarını resmettiği eserlerinin yer alacağı sergiyi ise yıl içinde açmayı planladığını sözlerine ekledi. AA