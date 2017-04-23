Bu mağara çocuklara dünyayı tanıtıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 4 yıl önce Bey Mahallesi'nde hizmete açılan Oyun ve Oyuncak Müzesi, yurt içi ve dışından çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Müzede bulunan ve geçmişte sığınak, soğuk hava deposu olarak kullanılan mağara, yapılan düzenlemeyle oyuncak müzesinin bir bölümü haline getirildi.

Mağara içerisinde Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Mısır başta olmak üzere 24 farklı ülkenin yöresel kıyafetleri ve mimari özelliklerini taşıyan maketlerinin bulunduğu müzeyi, her ay yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyor.

Müzenin sorumlusu Aslıhan Özaslan yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzenin yaklaşık 4 yıldır aktif olduğunu belirtti.

Özaslan, müze içerisinde yerin altındaki mağaranın geçmişte çeşitli işlevlerde bulunduğunu belirterek, "Burası geçmişte soğuk hava deposu, erzak saklamak için savaş zamanlarında sığınak olarak kullanılmış. Müzeden önce kullanılmıyordu, müze açıldıktan sonra bizler burayı farklı bir galeriye çevirdik." dedi.

"Mağaralı oyuncak müzesi sadece Gaziantep'te bulunuyor"

Müzenin kurulduğu günden beri ilgi gördüğünü ifade eden Özaslan, "Burası 3 katlı bir evden ve bir mağaradan oluşuyor. Türkiye'de oyuncak müzeleri içerisinde dünya çocuklarına armağan edilmiş, tek galeri olarak burası bulunuyor. Mağaralı oyuncak müzesi sadece Gaziantep'te bulunuyor. İçeride 24 tane dünya ülkesinin yöresel kıyafetlerinin giydirildiği küçük küçük maketler bulunuyor. Bu maketlerle bilikte o ülkelerin mimari eserleri ile kıyafetleri ziyaretçilere tanıtılıyor. Mağaramız, hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Müzemiz, aylık 10 bin civarında kişi tarafından ziyaret ediliyor." şeklinde konuştu.

"Burada bir mağara görünce herkese sürpriz oluyor"

Özaslan, müzede Türkiye'nin Kız Kulesi ile yöresel kıyafetli maketinin de yer aldığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Onun haricinde Fransa, Bosna Hersek, Çin'den olmak üzere 24 eser yer alıyor. Bu ülkelerin eserlerinin maketleri de yer alıyor. Oyuncak müzesi denildiği zaman altında bir mağarayı hiçbir kimse beklemiyor. Ekstradan burada bir mağara görünce herkese sürpriz oluyor. Sadece mağarayı bile görmek için gelen çok fazla kişi var. Mağaranın ayrı bir güzelliği var. Yabancı ülkeden gelen ziyaretçiler, kendi ülkelerinden bir eseri ya da yöresel kıyafeti görünce çok seviniyorlar hatta bize daha sonradan bir ülkeden buna benzer bir maket geldi. Azerbaycan bunlardan bir tanesi .Burayı ziyaret ettikten sonra 'burada bizim ülkenin maketi de olsun' dediler. Onlar gönderdikten sonra biz de onu sergiledik. Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Güneydoğu ve Doğu'nun incisidir çünkü diğer müzelerden çok farklı burası. Bizim Gaziantep için çok büyük bir şans. Bu yüzden herkesin gelip ziyaret etmesini istiyorum."