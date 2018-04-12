Bu hafta vizyona 10 yeni film giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

"Kardeşim İçin Der'a"

TRT'nin ortak yapımıyla hazırlanan Kardeşim İçin Der'a" filminin yönetmenliğini Murat Onbul üstleniyor.

Film, 2011 yılında Suriye'nin Der'a kentinde rejimin aleyhine duvar yazıları yazan gençlerin tutuklanması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Senaryosu Halis Cahit Kurutlu, Vahit Taha Kurutlu ve Fatih Mutlu'ya ait olan filmde; İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ ve Safa Tabur gibi isimler rol aldı.

"Rampage: Büyük Yıkım"

Brad Peyton'un yönetmenliğini yaptığı, Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Joe Manganiello ve Will Yun Lee'nin rol aldığı bilim-kurgu ve aksiyon filmi "Rampage: Büyük Yıkım" da bu hafta izleyiciyle buluşacak.

Aynı isimli video oyunundan esinlenilerek sinemaya uyarlanan film, doğduğu günden beri ilgilendiği goril dostu George'un yanlış giden bir genetik deney sonucu bir tehdit unsuruna dönüşmesiyle hem dostunu hem de insanlığı kurtarmaya çalışan bir primatoloğun hikayesini anlatıyor.

Dwayne Johnson'ın primatolog rolünde izleyicinin karşısına çıkacağı filmin senaryosunu Ryan Engle, Carlton Cuse, Ryan J. Condal ve Adam Sztykiel kaleme aldı.

"Vahşiler"

Oscar ödüllü başarılı oyuncu Christian Bale'in, Rosamund Pike Wes Studi, Jesse Plemons, Rory Cochrane, Adam Beach ve Stephen Lang gibi isimlerle rol aldığı "Vahşiler" adlı filmin yönetmenliğini Scott Cooper üstlendi. Filmin konusu şöyle:

"1892'de sert direnişten sonra ölmekte olan bir savaş şefini ve ailesini kabile topraklarına geri götürmeyi kabul eden efsanevi bir ordu yüzbaşısı vardır. Bu yolculukta onları zorluklar bekleyecek ve daha sonra dul bir kadın da kadroya dahil olacaktır."

"Zamanın Sınırında"

Dmitriy Tyurin'in yönettiği, Stanislav Duzhnikov, Kristina Brodskaya ve Alexander Korshunov'un rol aldığı Rus yapımı fantastik aksiyon filmi "Zamanın Sınırında", işletmecisi olduğu maden ocağındaki bir kaza sonucu kendini 1942 yılında savaşın ortasında bulan Mikhail Shurov'un hikayesini anlatıyor.

"Sessiz Bir Yer"

Modern bir korku-gerilim hikayesi olan "Sessiz Bir Yer", avını sesle bulan gizemli yaratıkların, dört kişilik bir ailenin hayatını tehdit etmeye başlayınca bu ailenin yaşamlarını sessiz şekilde sürdürmek zorunda kalışlarını konu alıyor.

John Krasinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde, Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe ve Millicent Simmonds oynuyor.

"Muhteşem Kadın"

Sebastian Lelio'nun yazıp yönettiği, "Yabancı Dilde En İyi Film" Oscarı kazanan "Muhteşem Kadın", trans bir kadının sevgilisini kaybettikten sonra yaşadıklarını konu ediniyor.

"Taş Devri Firarda"

4 Oscar ödüllü yönetmen Nick Park'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Taş Devri Firarda", ele geçirilen kabilesini kurtarmaya çalışan bir kahramanın hikayesini odağına alıyor.

"Arada"

Burak Deniz ve Büşra Develi'nin başrollerini paylaştığı "Arada", İstanbul'da punk müzik icra eden ve ABD'de albüm çıkarma hayali olan iki gencin, Kaliforniya'ya giden bir gemiye bilet bulmak için sürdürdükleri arayışı beyaz perdeye taşıyor.

Aşk, dram ve müzikal karışımı filmi, Mu Tunç yazıp yönetti.

"Eğreti Gelin Ladik"

Deniz Güvenç ile Zaim Güvenç'in yönettiği, Yeşil Salkım, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Deniz Güvenç'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Eğreti Gelin Ladik", eğreti gelin olan bir kadınla kızının hikayesini anlatıyor.

"Oflu Hoca Trakya'da"

Adem Kılıç ile Serkan Karaarslan'ın yönettiği, Çetin Altay'ın oynadığı devam filmi "Oflu Hoca Trakya'da", başkanlığını yaptığı spor kulübüne oyuncu transfer etmek için Lüleburgaz'a giden Oflu Hoca karakterinin yeni maceraları etrafında dönüyor.

Kaynak: AA