Bu hafta 8 film vizyona giriyor

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Los Angeles'ta Gizli Görev"

Mark Cullen'in yönetmenliğini yaptığı, Bruce Willis, John Goodman, Jason Momoa, Emily Robinson, Jessica Gomes, Kaleti Williams ve Thomas Middleditch'in rol aldığı "Los Angeles'ta Gizli Görev" izleyiciyle buluşacak.

Mark Cullen'in senaryosunu Robb Cullen ile birlikte kaleme aldığı macera, aksiyon ve komedi içerikli film, köpeğini kaçıran bir çetenin peşine düşen özel dedektifin macerasını konu ediniyor.

"Yabani"

Liv Tyler, Brad Dourif, Bel Powley, James Le Gros, Mike Faist ve Collin Kelly-Sordelet'in oynadığı "Yabani" adlı filmin yönetmen koltuğunda Fritz Böhm oturuyor.

Korku ve gerilim türündeki film, çocukluğundan itibaren yaşadığı hayattan farklı bir hayat görerek, özünü keşfetmeye başlayan bir kadını konu ediniyor.

"Antisosyal 2"

Cody Calahan'ın yönettiği "Antisoasyal 2", bir virüsün yayıldığı bir dünyada kaçırılan oğlunu aramaya koyulan bir adamın hikayesini ele alıyor.

Michelle Mylett, Stephen Bogaert, Josette Halpert ve Samuel Faraci gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu, yönetmen Cody Calahan ile Chad Archibald ve Jeff Maher kaleme aldı.

"İyi ki Doğdun Abla"

Onur Öğden'in yazıp yönettiği "İyi ki Doğdun Abla", bir köyde yaşayan üç kardeşin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Dram türündeki filmde Esin Civangil, Metin Keçeci, Ayhan Işık, Dilara Büyükbayraktar, Eniz Boztepe, Ata Ekşioğlu ve İzel Çeliköz rol alıyor.

"Renksiz Rüya"

Mehmet Ali Konar'ın yönetmenliğini üstlendiği; Civan Güney Tunç, Bilal Bulut, Orhan Alıcı, Cuma Karaaslan ve Sevgi Yusufoğlu'nun oynadığı "Renksiz Rüya", 90'lı yıllarda Diyarbakır'da, politik olayların ortasında kalan bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor.

"Hadi Ya"

Vecihi Ener'in yönettiği, Cesur Doğan, Mehtap Yılmaz, Senem Kuyucuoğlu ve Levent İnanır'ın rol aldığı "Hadi Ya", Aydın'da yaşayan Mardin'li bir ailenin oğlunun yaşadıklarını konu alıyor.

"Düğüm Salonu"

Hakan Algül'ün yönettiği, Şahin Irmak'ın senaryosunu yazıp, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Salih Kalyon ve Nilgün Belgün ile birlikte başrolünde oynadığı "Düğüm Salonu" ikinci kez vizyona girecek.

"İki Kafadar"

Victor Azeev'in yönettiği haftanın animasyon filmi "İki Kafadar", Bob'un bir gece ansızın tanıştığı Max'le atıldığı büyük macerayı konu ediniyor.

Kaynak: AA