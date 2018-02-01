Bu hafta 7 film vizyona girecek

Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, İtalyan yapımı "Perfetti Sconosciuti"nin yeniden çevrimi olan "Cebimdeki Yabancı" izleyici ile buluşacak.

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız'ın rol aldığı film, yemek için bir araya gelen 7 yakın arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası arapsaçına dönen ilişkilerini konu ediniyor.

Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı gerilim ve komedi karışımı filmin yapımcılığını Ferzan Özpetek ve Necati Akpınar üstlendi.

"Cin Çeşmesi"

Tuncer Gürbüz'ün yönettiği; Mustafa Kaya, İlayda Özdoğa, Yaşar Aydınlıoğlu, Ece Baykal, Mehmet Tanrıöver, Yavuz Çetin, Gülten Kesgin ve Cengiz Demir Öztürk gibi isimlerin oynadığı "Cin Çeşmesi", iki kardeşin yaşadıkları sonrası lanetlenen bir köyün hikayesi etrafında dönüyor.

"Paramparça"

Fatih Akın'ın Altın Küre ödüllü filmi "Paramparça", eşini ve çocuğunu Almanya'nın Hamburg kentinde yaşanan terör saldırısında kaybeden bir kadının bireysel adalet arayışını anlatıyor.

Senaryosu da Fatih Akın'a ait olan Almanya yapımı dram türündeki filmde; Diane Kruger, Numan Acar, Johannes Krisch, Ulrich Tukur, Ulrich Brandhoff ve Denis Moschitto gibi isimler rol aldı.

"En Karanlık Saat"

Oscar ödülü adayı Gary Oldman'ın başrolünde yer aldığı "En Karanlık Saat", Britanyalı Politikacı Winston Churchill'in başbakan olduktan kısa bir süre sonra karşılaştığı sorunlarla mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.

Başarılı oyuncuya Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn, Ronald Pickup, Stephen Dillane, Samuel West ve Nicholas Jones gibi isimlerin eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Joe Wright oturuyor.

"Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri"

"Brüj'da" ve "Yedi Psikopat" filmleriyle tanınan Martin McDonagh'ın üçüncü uzun metraj filmi "Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri", kızını öldüren suçlunun yakalanamaması sonucu yerel kolluk kuvvetlerine bireysel savaş açan bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Oscar'a "En İyi Film" ve "En İyi Kadın Oyuncu" başta olmak üzere 7 dalda aday gösterilen filmin oyuncu kadrosunda Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Peter Dinklage, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, John Hawkes, Zeljko Ivanek, Kathryn Newton ve Kerry Condon gibi isimler yer alıyor.

"Foxtrot"

"Lübnan" adlı filmiyle uluslararası düzeyde tanınırlık kazanan Samuel Maoz'un ikinci filmi "Foxtrot", askerde olan oğulları ile onun akıbetiyle ilgili endişe duyan ailesinin hikayesini anlatıyor.

İsrail, Almanya ve Fransa ortak yapımı filmin başrollerinde Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray ve Shira Haas oynuyor.

"Babasının Kızı"

Melisa Üneri'nin çektiği belgesel film "Babasının Kızı", Finlandiya'da yaşayan şen şakrak genç bir kızın, manipülatif babasıyla ilişkisini ve babasına bir başkaldırı olarak Türkiye'ye taşınmasını anlatıyor.

Kaynak: AA