Bu hafta 13 film, sinemaseverlerle buluşacak

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 13 film vizyona giriyor.

"Oyun Gecesi"

Yönetmenliği Jonathan Goldstein ile John Francis Daley'in paylaştığı filmde, Rachel McAdams ve Jason Bateman başrolü paylaşıyor.

Film, geleneğe dönüştürülen oyun geceleri ile gizemli olaylara sebep olan bir grup arkadaşın hikayesini konu alıyor.

"Suç Takımı"

Filmde, Amerikan Merkez Bankası'nı soymaya kalkışan bir grup suçlunun hikayesi anlatılıyor.

Christian Gudegast'ın yönettiği ve başrollerini Pablo Schreiber, Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr. ve 50 Cent'in paylaştığı "Suç Takımı", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

"Taksi 5"

"Taksi" serisinin beşinci filmi "Taksi 5", Marsilya'ya atanan polis memuru Sylvain Marot'nun yeni geldiği şehirde son model Ferrarili bir İtalyan çetesini yakalama mücadelesini konu ediniyor.

Yönetmenliğini Franck Gastambide'nin üstlendiği filmde, başrolleri, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Salvatore Esposito ve Sabrina Ouazani paylaşıyor.

"Doğruluk mu Cesaret mi?"

Filmde, ABD'li oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale başrolde. Filmin yönetmenliğini Jeff Wadlow üstlendi.

Arkadaşlar arasında zararsız bir eğlence olarak başlayan oyun, yalan söyleyenlerin ya da cesaret teklifini reddedenlerin cezalandırılmaya başlandığı ölümcül bir oyuna dönüşüyor.

"İnatçı Bir Adam"

İran yapımı filmi Mohammad Rasoulof yazıp yönetti. Filmde, üniversitedeki işinden ayrılıp, karısı ve çocuğu ile şehirden uzakta bir köyde balık yetiştiriciliği yaparak sakin bir hayat sürmeye çalışan bir adamın hikayesi anlatılıyor.

"Son Oyun"

Filmi Sinan Tabanlı ve İlhan Akgül yönetiyor. Suç, dram ve aksiyon karışımı filmde, Recep Yazıcıoğlu, İlhan Akgül, Ali Sürmeli, Deniz Oral ve Mehmet Işık rol alıyor.

Film, Avrupa'nın yeraltı dünyasında karanlık bir geçmişi olan bir adamın, işlediği suçların kefaretini kendine has bir şekilde ödemeye çalışması konu ediniyor.

"Kaç Kaçabilirsen"

Önder Açıkbaş, Enis Arıkan, Seda Güven, Tuğçe Karabacak ile Cezmi Baskın'ın oynadığı ve Hakan Eser'in yönetmenliğini üstlendiği "Kaç Kaçabilirsen" filmi, bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan iki kardeşin, gizemli bir kargoyu teslim etmek için yaşadıkları macerayı anlatıyor.

"4N1K 2"

Genç yazar Büşra Yılmaz'ın aynı isimli eserinden uyarlanan "4N1K 2", ilk filmde olduğu gibi genç bir arkadaş grubunun hikayesini anlatıyor.

"Şaşkınlar Çetesi"

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği filmde, Oktay Gürsoy, Sedef Şahin, Umut Tanyolu, Ferhat Yılmaz, Ergun Taş, Ayşenur Yazıcı ve Murat Ercanlı gibi isimler rol alıyor.

Film, bir grup arkadaşın başından geçen komik olaylar etrafında dönüyor.

"Fındık Veresiye"

Fatema Khawari'nin yönettiği "Fındık Veresiye", Ordu'nun bir köyünde yaşayan ve birbirine kavuşma uğraşında olan iki gencin hikayesini anlatıyor.

"Cano"

Mehmet Salih Demir'in yönettiği "Cano", arkadaşının kaybolduğunu öğrendikten sonra onu arayışa geçen bir gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

"Paçi: Av Sanatı"

Elçin Elgür'ün yönetmenliğini yaptığı, Mustafa Memoğlu, Esra Memoğlu, İbrahim Sarı ve Ali Memişoğlu'nun oynadığı film, dedesinden av sanatını öğrenmeye çalışan genç bir kızın hikayesini konu alıyor.

"Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi"

Burhan Gün'ün yönettiği haftanın animasyon filmi "Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi", ailesi ve diğer deniz canlıları ile akvaryumda yaşayan Renkli isimli balığın, yeni dünyaları keşfetme macerasını anlatıyor.

Kaynak: AA