Bu hafta 11 film vizyona girecek

Bu hafta Türkiye'deki salonlarında 5'i yerli 11 film vizyona girecek.

"Bal kaymak"

Onur Tan'ın yönetmenliğini yaptığı ve oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı "Bal Kaymak" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Sabina Toziya, Beren Gökyıldız, Ömer Tan, Kenan Çoban, Melissa Yıldırımer, Yunus Emre Yıldırımer ve Filiz Ahmet'in de rol aldığı filmde; küçük bir kız çocuğunun, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalmasının hikayesi anlatılıyor.

Senaryosu da Onur Tan'a ait olan filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

"Kiraz Mevsimi"

Durmuş Akbulut'un yönetmenliğini üstlendiği "Kiraz Mevsimi", babasıyla yaşadığı kasabanın bir türlü hayallerini gerçekleştirmesine izin vermediğini düşünen bir gencin, maden ocağında çalışmaya başlamasıyla gelişen olayları ele alıyor.

Taylan Güner, Turan Özdemir, Pelin Ermiş, Tolga Demircan, Yakup Yavru, Serhan Süsler, Emre Ertunç ve Serap Oğan Eren gibi isimlerin oynadığı komedi ve dram karışımı filmin senaryosu Ramis Tanacı'ya ait.

"Arif v 216"

Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı "Arif v 216" ikinci kez izleyiciyle buluşacak.

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Farah Zeynep Abdullah, Ahu Yağtu, Mert Fırat ve Can Yılmaz oynuyor.

"3 Vakte Kadar"

Ferit Çetinkaya'nın yönettiği; Hasan Gümet, Köksal Baba, Doğa Konakoğlu, Meryem İrem Şahin ve Ayberk Yeşilbursa'nın oynadığı "3 Vakte Kadar", çocukluğundan beri aşık olduğu kişiye açılmanın yollarını arayan bir gencin hikayesi etrafında dönüyor.

"Mezarlık"

Fuat Yılmaz'ın yazıp yönettiği "Mezarlık", ailesini kaybeden ve bundan dolayı intikam peşine düşen bir adamın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Korku türündeki filmde Nihal Candan, Seyithan Özdemir, Hakan Eksen, Murat Seviş, Gökhan Eksen, Barış Çon ve Tahsin Dursun rol aldı.

"Deadpool 2"

David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu; Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams, Zazie Beetz, Bill Skarsgard, Terry Crews, Rob Delaney ve Julian Dennison'ın oynadığı "Deadpool 2" aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekecek.

Ryan Reynolds'ın yeniden sevilen karakterini canlandırdığı devam filmi, gelecekten gelen Cable'a karşı kendi süper kahraman timini toplayan Deadpool'un maceralarını konu alıyor.

"Partilerde Kız Tavlama Sanatı"

Neil Gaiman'ın önceleri kısa hikaye olan daha sonra Gabriel Bave Fabio Moon kardeşlerin çizgileriyle grafik romana dönüştürülen eseri "How To Talk To Girls At Parties"in sinema uyarlaması "Partilerde Kız Tavlama Sanatı; bir partide tanışan iki gencin birlikte geçirdikleri zamanları anlatıyor.

John Cameron Mitchell'in yönetmenliğini üstendiği filmin başrollerinde Nicole Kidman, Elle Fanning, Ruth Wilson, Alex Sharp, Stephen Campbell Moore ve Alice Sanders oynuyor.

"Daha Yeni Başladık"

Morgan Freeman, Rene Russo ve Tommy Lee Jones'un başrollerini paylaştığı "Daha Yeni Başladık", müşterileri tarafından çok sevilen bir genç ile yaşına kıyasla formunda bir şey kaybetmeyen bir adamın rekabetini konu ediniyor.

Komedi ve aksiyon karışımı filmin yönetmen koltuğunda Ron Shelton bulunuyor.

"Saplantı"

Darrell Roodt'un yönetmenliğini üstlendiği ve Reine Swart, Thandi Puren, Brandon Auret ile Deanre Reiners'in rol aldığı "Saplantı"; arzulamadığı bir hamilelik sonucu oğlu olan bir kadının doğum sonrası yaşadığı doğaüstü olaylar etrafında dönüyor.

"Yakışıklı Prens"

Ross Venokur'un yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Yakışıklı Prens", klasikleşmiş masal karakterleri Pamuk Prenses ve Külkedisini yeni bir hikayede bir araya getiriyor.

"Ödüllü Kısa Filmler"

Türkiye'de bu hafta ilk kez ödüllü bazı kısa filmler de bir seçki halinde vizyona girecek. Oscar ve Cannes gibi pek çok ödülü kazanmış veya aday olmuş 5 ayrı film, birlikte gösterim şansı bulacak.

Vizyona girecek kısa filmler şu şekilde:

Belçika yapımı "Death of a Shadow", Avusturya yapımı "Everything Will Be Okay" ile "Miracle Fish", Fransız animasyonu "French Roast" ve Lübnan filmi "Waves '98".

Kaynak: AA