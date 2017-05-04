Bu hafta 11 film vizyona girecek

Haydar Işık'ın yönetmenliğini yaptığı ve Levent Sülün, Burçin Abdullah, Ümit Acar, Gülşah Çomoğlu ile Fırat Can Aydın'ın başrollerinde yer aldığı "Umudun Kıyısında" filmi izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu Zeynep Yılmaz'a ait olan dram türündeki film, fotoğrafla uğraşan bir gencin geçirdiği hastalık sonrası hayata bakış açısının değişmesini konu ediniyor.

"Eski Sevgili"

Tolgahan Sayışman, Bade İşçil, Sadi Celil Cengiz, Nihan Balyalı, Mehmet Ulay ve Toygun Ateş'in rol aldığı "Eski Sevgili" adlı filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh yaptı.

Romantik komedi türündeki film, 63 kere ayrılıp barışan iki eski sevgilinin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Tolgahan Sayışman filmde "Barış" karakterine hayat verirken, Bade İşçil ise onun 63 kere ayrılıp barıştığı ve bir türlü unutamadığı eski sevgilisi "Feride"yi canlandırıyor.

"Baş Belası"

Tolga Baş'ın yönettiği "Baş Belası" filminin başrollerinde Çetin Altay, Selen Seyven, Mesut Yar, Uğur İzgi, Yakup Yavru ve Ender Gülçiçek gibi isimler yer alıyor.

Komedi türüdeki film, Çanakkale'den İstanbul'a giden genç bir kızın seyahatinin, beraber yolculuk ettiği adam sebebiyle çığrından çıkmasını konu ediniyor.

"Çam Yarması"

Ferdi Kurtuldu, Murat Kuşçu, Tevfik İnceoğlu, Yakup Yavru, Dilber Ay, Koray Ergün, Ömer Faruk Nas, Belkıs Akçil ve Bülent Mert'in oynadığı "Çam Yarması" adlı filmin yönetmenliğini Sefa Özçelik üstlendi.

Film, İstanbul'da yaşayan ve çocukları olmayan 30 yaşlarında zengin bir çiftin yetimhaneden bir çocuk evlat edinmeyi düşünürken gelişen olaylar neticesinde üç sorumsuz çocuğu birden evlatlık edinmeleri sonrasında gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"666 Cin Musallatı"

Fuat Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve Ekrem İspir, Elif Yaz, Teena Tabbarah, Tahsin Dursun ile Demet Basmacı'nın oynadığı "666 Cin Musallatı" filmi, yaşamını korku ve gerilim üzerine senaryolar yazıp satmakla sürdüren bir adamın, sosyal medyada dikkatini çeken bir haber üzerinden çıktığı yolda yaşanan olayları anlatıyor.

"Saplantı"

Tecrübeli yapımcı Denise Di Novi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu "Saplantı" filmi, evliliğinin bitmiş olmasıyla henüz tam anlamıyla yüzleşememiş olan bir kadının, boşandığı kocasının yeni eşine hayatı zindan etmesini konu ediniyor.

Senaryosu David Leslie Johnson ve Christina Hodson'a ait olan gerilim türündeki filmin başrollerinde Rosario Dawson, Katherine Heigl, Whitney Cummings ve Geoff Stults yer alıyor.

"Gerçeğin İki Yüzü"

Sean Penn'in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Charlize Theron ve Javier Bardem'in yer aldığı "Gerçeğin İki Yüzü" filmi, Afrika'da bir devrim sırasında tanışan iki insanın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Theron ve Bardem ikilisinin yanı sıra Jared Harris, Adele Exarchopoulos, Jean Reno ve Sibongile Mlambo gibi isimlerin de rol aldığı filmin senaryosu Erin Dignam'a, müzikleri ise Hans Zimmer'a ait.

"T2 Trainspotting"

Danny Boyle'nin yönetmenliğini yaptığı "T2 Trainspotting" filminin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Robert Carlyle ve Anjela Nedyalkova gibi isimler var.

1996 yılında gösterime giren "Trainspotting"in başarılı yönetmeni ve oyuncu kadrosunun geri döndüğü "T2 Trainspotting", 20 yıl sonra yeniden bir araya gelen Renton ve çetesinin yeni maceralarını nostaljik bir biçimde anlatıyor.

"Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal"

Fransız yönetmen Jean-Marie Poire'nin beyaz perdeye taşıdığı "Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal" filmi, şövalye Godefroy de Montmirail ile şövalye adayı Jacquouille'in macerasını ele alıyor.

Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc, Karin Viard, Sylvie Testud, Marie-Anne Chazel ve Julie-Marie Parmentier gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği yapımın senaryosu da filmin başrol oyuncusu Christian Clavier ve yönetmen Jean-Marie Poire ait.

"Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk"

Jerome Salle'nin yönetmen koltuğunda bulunduğu "Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk" adlı filmde Lambert Wilson, Audrey Tautou, Pierre Niney ve Laurent Lucas rol aldı.

Aksiyon içerikli biyografi türündeki "Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk", kendini denizlere adayan ve bu tutkusuyla dünyaca ünlenen Kaptan Cousteau'nun hikayesini sinema izleyicisinin beğenisine sunuyor.

"Gamba: Macera Çetesi"

Japon yönetmenler Yoshihiro Komori ve Tomohiro Kawamura'nun, Atsuo Saito'nun romanından sinemaya uyarladığı haftanın animasyon filmi "Gamba: Macera Çetesi", iki farenin macerasını ele alıyor.



