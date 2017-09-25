'Bozkırın tezenesi' vefatının 5. yılında unutulmadı

Ölümünün 5. yılında Neşet Ertaş'ı unutmayan sevenleri, "bozkırın tezenesi"nin Kırşehir'deki mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından gelen vatandaşlar, bozlak ustasının mezarını ziyaret ederek kendisine olan özlemlerini dile getirdi, kabrine su döktü, çiçek bıraktı, dua okudu.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Neşet Ertaş'ın albümlerini yapan Bayram Bilge Toker, onunla aynı sahneyi paylaşan Prof. Dr. Erol Parlak, oğlu Hüseyin Ertaş ve ailesi de kabrini ziyaret etti.

Kabir ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bahçeci, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş'ın bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerden olduğunu ifade ederek, ölümünün 5. yılında onu rahmet ve saygı ile andıklarını söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Neşet Ertaş, Anadolu insanının sesi ve duygusu olmuş, sevincini, neşesini, hüznünü, sevgisini her şeyini mısralara dökmüş. Neşet Ertaş çok önemli bir ozanımızdır. Onun yokluğunu beş yıldır gerçekten hissediyoruz. Rabb'im mekanını cennet etsin. Kabri başında hep birlikte dualar ettik. Ustamızın ismini en güzel şekilde taşıdığı için Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'a teşekkür ediyorum."

Bozlak ustası Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de İzmir'de vefat etmiş, bir gün sonra Kırşehir'de düzenlenen törenle Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın mezarının yanına defnedilmişti.