Bosna'daki Osmanlı camilerini Vakıflar Genel Müdürlüğü ayağa kaldırıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilk olarak, başkent Saraybosna'daki tarihi İsa Bey Hamamı'nı onardı. Gradiska şehrindeki Derviş Hanım Medresesi'ni de yenileyip hizmete açan VGM, savaşın yıktığı ve zarar verdiği camilerde başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Halk arasında "Bosna Hersek'in en güzel camisi" olarak da anılan Foça şehrindeki Alaca Camii'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Saraybosna'daki Başçarşı Camii, Cajnice'deki Sinan Bey Camii, Travnik'teki Alaca Camii ve Banja Luka'daki Arnaudiye Camii'nde de çalışmalar sürüyor.

Bosna'daki savaşta yıkılan ve zarar gören Osmanlı camileri, VGM sayesinde yeniden ayağa kalkacak.

Saraybosna Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğrenci Yurdu, Saraybosna Odabaşı Konut ve İş yeri ile Bosna Hersek İslam Birliği idari binasındaki çalışmalar da ilerleyen günlerde sona erecek.

"VGM'nin desteği Bosna Hersek için çok önemli"

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic, VGM'nin desteğinin Bosna Hersek için çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Mrkonjic Grad'daki Kızlarağası Camii'nin onarımıyla ilgili de protokol imzaladıklarını belirten Zajimovic, "Geçen yıl da Tesanj şehrindeki Ferhat Bey Camii ve Tuzla'daki Behram Bey Camii'nin onarımına ilişkin protokoller imzaladık. Toplam değeri 15 milyon avroya yakın ve kültür mirasımız olan 10 tarihi cami söz konusu. VGM'nin desteği olmasa, kendi imkanlarımızla yıkılan camilerimizi ayağa kaldırmamız mümkün olamazdı" dedi.

Zajimovic, VGM'nin Bosna Hersek'te eğitim kurumlarına yönelik projeleri de olduğunu anlatarak, Gradiska şehrindeki Derviş Hanım Medresesi'nin onarılıp geçen sene açıldığını ifade etti.

VGM'nin birçok proje yaptığını vurgulayan Zajimovic, şu açıklamaları yaptı:

"Bosna Hersek İslam Birliği açısından en önemli projelerden biri de Bosna Hersek İslam Birliği idari binasının inşatı. Bu yaklaşık 6 milyon avroluk bir proje."

Zajimovic, VGM ile ilişkilerinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulunarak, "VGM, Bosna Hersek'te 2010 yılından bu yana 25 milyon avro değerinde proje gerçekleştirdi. Biz İslam Birliği olarak, Boşnak halkı olarak tek başımıza bu projeleri finanse edemezdik. VGM'nin desteği bizim için son derece önemli" dedi.

Zajimovic, VGM'ye ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Bosna Hersek halkı tarafından sevilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla burada birçok proje gerçekleştiren VGM'nin, bunu ortak tarihimiz dolayısıyla yaptığını düşünüyorum. Bosna Hersek İslam Birliği olarak, Türk kardeşlerimizle birlikte Osmanlı'nın bize bıraktığı kültürü, mimariyi ve tüm değerleri korumak için 500 yıl boyunca elimizden geleni yaptık. Şimdi bu eserleri ayağa kaldırmak, yeniden canlandırmak her iki millet için de büyük önem arz ediyor."

Kaynak: AA