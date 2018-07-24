Bosna ile Mostar arasındaki demiryolu güzergahı manzarasıyla büyülüyor

Saraybosna'daki istasyondan sabah saatlerinde hareket eden tren, güzergahındaki dağları birbirine bağlayan viyadük ve onlarca tüneli, yemyeşil doğa ve nehir manzarasıyla yolcularına keşif ve huzuru bir arada yaşatıyor.

Saraybosna-Mostar tren güzergahı, iki saat süren yolculukta dağ köyleri ve peyzajıyla büyüleyen manzaranın ardından Bosna Hersek'te zümrüt yeşili rengiyle bilinen Neretva Nehri'nin kıyısından Mostar'a ulaşıyor.

Yol boyunca 99 tünel var

Dedesi ve babasının da makinist olduğunu belirten İsmet Repuh, trenin son durağının Capljina şehri olduğunu, yol boyunca toplam 99 tünelden geçtiklerini söyleyerek, "Tren hattı geçen yıl 15 Haziran'da faaliyete başladı. Saraybosna-Mostar tren güzergahının Bosna Savaşı'ndan (1992-1995) sonra yeniden raylarla buluşması hem biz demiryolları çalışanlarını hem de tren yolculuklarını seven insanları son derece mutlu etti" dedi.

"Toplamda 160 kilometrelik yol gidiyoruz"

"Rüya demiryolu güzergahı" şeklinde nitelendirilen tren rotasında yerli halkın yanı sıra çok sayıda turistin de yolculuk yaptığını belirten makinist İsmet Repuh, "Bizim için en önemlisi yolcuların güvenliği. Toplamda 160 kilometrelik yol gidiyoruz. Tren, bu güzergahtan gelecek ayın sonuna kadar yolcularını ağırlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsmet Repuh rayların eski olması nedeniyle çok hızlı gidemediklerini anlattı.

"Trenin hızını raylar belirler. Bosna Hersek'teki savaştan önce demiryolları olarak en modern ekipmana sahiptik ancak savaştan sonra hepsi kayboldu."

"Manzara gerçekten anlatıldığı gibiydi"

Mostar'a trenle gitmeyi tercih eden İzmirli Yağmur Özbek tren yolculuğunu manzara nedeniyle tercih ettiğini belirtti.

"Çok beğendik. Manzara gerçekten de anlatıldığı gibiydi. Nehir manzarası muhteşemdi. Yolculuk boyunca hiç sıkılmıyorsunuz. Sürekli dışarıyı seyredebilirsiniz. Çok keyifli."

Manzara ve yeşil doğaya hayran kaldı

Fransız Leila Mallem ise tren yolculuğunda manzara ve yeşil doğaya hayran kaldığını ifade etti.

"Bosna Hersek'e kardeşimle geldik. Nereleri gezebiliriz diye araştırma yaptığımızda bu rotanın dünyaca ünlü olduğunu gördük."

Manzarayı "muazzam" olarak niteleyen Mallem, "Fransa Alplerinde gibi hissettim. Bosna Hersek'in kültürünü, yemeklerini ve insanlarını da çok sevdik" dedi.

Saraybosna-Mostar güzergahının tarih yolculuğu

Tarihte 1800'lü yıllara dayanan Saraybosna-Mostar tren hattı, geçmişte Mostar'da inen yolcularına Doğu Ekspresi ile İstanbul başta olmak üzere Viyana, Budapeşte, Prag ve Paris gibi Avrupa şehirlerine ulaşım imkanı sağlayabiliyordu.

Bosna Hersek'te 1992 - 1995 yıllarında yaşanan savaş nedeniyle bu rüya güzergah sona ermiş, Bosna Hersek Demiryolları'nın kararıyla sadece yerel tren hatları kullanılmıştı.

Savaşın ardından yapılan çalışmalar sonucu Saraybosna-Mostar tren hattı 15 Haziran 2017'de yolcularını yeniden Bosna Hersek'in eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya başlamıştı.

Her sabah yerel saat ile 07.07'de yola çıkan tren, yaz sezonu olması nedeniyle Mostar'dan 19.54'te hareket ederek başlangıç noktası Saraybosna'ya dönüyor. Lokomotifi ve 10'dan fazla vagonuyla yüzlerce yolcuya ev sahipliği yapan tren, Saraybosna-Mostar arasında Bosna Hersek'in eşsiz doğası ve manzarasını izleme fırsatı sunuyor.

Doğanın binbir yeşil tonunu bir pencere uzaklığında yolcularına sunan "rüya güzergah" yaz sezonunun tamamlamasının ardından gelecek yıl nisan ayında yeniden yolcularıyla buluşacak.

Kaynak: AA