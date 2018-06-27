Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar yola çıktı

Boşnakların İslam'a geçmesinin önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına her yıl şenlikler düzenleniyor.

Geleneksel kıyafetler giyiyorlar

30 atlı geleneksel kıyafetleri ve taşıdıkları sancaklarla pazar günü düzenlenecek merkezi tören için Prusac'a uğurlandı.

Saraybosna Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, atlıların 9 yıldır tarihi At Meydanı'ndan uğurlandığını, kendisinin de yıllardır bu şenliklere katıldığını söyledi.

Dualarla yola çıktılar

Atlılardan Esad Pinjo da Bosna'daki son savaştan beri Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katıldığını, 4 gün boyunca at süreceklerini belirtti.

Atlılar, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in duasının ardından yola çıktılar.

Efsane komutan Naser Oric de katıldı

Atlılar arasında, Bosna Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı Boşnakların "efsane komutan" olarak nitelendirdiği Naser Oric de geleneksel kıyafeti ve başındaki sarığı ile yer aldı.

At Meydanı'ndan yola çıkan atlılar, tarihi Latin Köprüsü'nü geçerek Ferhadiye ve Mareşal Tito caddelerinde ilerledi.

Renkli görüntüler oluşturan atlılara çevredekiler yoğun ilgi gösterdi.

Ayvaz Dede Şenlikleri

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Bosna Hersek'e Osmanlı'nın ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin anısına düzenlenen şenlikler kapsamında, ülkenin farklı şehirlerinden gelen atlılar 30 Haziran'da Karaula kasabasında buluşacak ve aynı günün akşamında Donji Vakuf şehrinde geçiş töreni yapılacak.

Şenliklerin merkezi töreni ise 1 Temmuz'da yapılacak. Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac'taki kuraklığa karşı 40 gün kalarak dua ettiği dağda başlayacak merkezi tören, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğlen namazıyla son bulacak.

Ayvaz Dede kimdir?

Rivayete göre, Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, beş asır önce, kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf şehrinin Prusac kasabasındaki dağa geldi.

Ayvaz Dede, halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet etti.

Bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gören ve boynuz sesiyle uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu. Bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi.

Bu olayı duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Kaynak: AA