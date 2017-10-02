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Buradasınız : » » Bollywood'un ünlü oyuncusu Türkiye'ye geliyor

Bollywood'un ünlü oyuncusu Türkiye'ye geliyor

Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, 4 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.

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Bollywoodun ünlü oyuncusu Türkiyeye geliyor

Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, 4 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre Khan, Hindistan ve Türkiye'de eş zamanlı 20 Ekim'de vizyona girecek "Secret Superstar" filminin tanıtımı için Türk hayranlarıyla buluşacak.

Aksiyon, komedi ve macera türündeki "Secret Superstar" adlı yapımda Khan, başrolde "Shakti Kumar" karakterini canlandırıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Advait Chandan'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Khan'ın yanı sıra Zaira Wasim, Raj Arjun ve Manuj Sharma yer alıyor.

Filmin konusu ise şöyle:

"Insu adlı genç bir kızın tek hayali, şarkıcı olmaktır. Fakat bir gün katı bir karaktere sahip olan babası Insu'nun gitarını kırıp şarkı söylemesini yasaklayınca, kızın tüm hayalleri de suya düşer. Kız daha sonra 'Shakti Kumar' adlı ünlü bir müzik yapımcısıyla tanışır. Bundan sonra Insu, güzel sesini tüm dünyaya duyurmak ve şarkıcı olma hayallerine ulaşmak için hayatının en önemli macerasına çıkacaktır."

İlk kez Türkiye'ye konuk olacak Khan'ın, 18 Ağustos'ta vizyona giren "Dangal" adlı filmi ise Türk izleyicisi tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Etiketler: Bollywood, Aamir Khan, Secret Superstar filmi
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