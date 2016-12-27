Bollywood'da 'Türkçe' şarkı

Hindistan'da 2,5 yıldır yaşayan Bollywood'un tek Türk oyuncusu Süha Gezen, başrolünde yer alacağı üçüncü filminin çekimlerine yakında başlayacak.

Gezen, ilk olarak 2015'te 'Shorgul' isimli filmde oynadığını söyledi.

Aşk hikayesi ve politik dramayı harmanlayan filmin, Hindular ile Müslümanlar arasındaki savaşı ele aldığını dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, bu filmde Müslüman bir Hintli köylü kızını canlandırdığı başrol ile Hint sinemasına adım attığını dile getirdi.

Türkçe şarkı süprizi

Süha Gezen başrol oynadığı ikinci filmde, ikiz kardeşlerden birini canlandırdığını aktararak, "İkinci filmim 'Pratichhaya' ocak ayında vizyona çıkacak. Filmde bir sürpriz var. Filmin şarkısını Türkçe söyledim. Şarkıyı iki dilde söylüyoruz yani Hintçe ve Türkçe. Türkçe şarkı söylememin nedeni, Türk olmamla çok gurur duyuyorum. Burada birçok film yapıldı. Hatta Türkiye'de çekim yaptılar. Buradaki filmlerde daha çok İngilizce şarkı söylüyorlar ama bizim şarkımız, kültürümüz, müziğimiz çok güzel. Müzik hocamız çok beğendi ve dedi ki, 'Süha sen de tuzunu koy bu şarkının içine'. Ben de tuzunu koydum. Hiç değilse, burada Hindistan'da biraz daha Türkiye'yi tanısınlar. Sadece yemeğimizi, güzelliğimizi değil, şarkılarımızı da tanısınlar." dedi.

"Hint filmlerini orijinal dilinde izleyerek, Hintçe öğrendim"

Rol aldığı yapımlarda Hintçe konuşarak dikkati çeken genç oyuncu, şu bilgileri verdi:

"Hint filmlerini Türkçe izlemekten sıkılmıştım. Onların gerçek seslerinin nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Konuşmaları Türkçe duyuyorsun sonra şarkılardaki ses ya ince ya da daha kalın oluyordu. Erken yaşta orijinal sesinden izlemeye başladım. Bir süre sonra anladığımı fark ettim."

"Hindistan'ı ya seversin ya nefret edersin"

Hindistan'ın çok değişik bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Gezen, "Burada diyorlar ki ya Hindistan'ı seversin ya nefret edersin. Ortası yoktur yani." şeklinde konuştu.