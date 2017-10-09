Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 17-26 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 9 film 100 bin lira değerindeki büyük ödül için yarışacak.

Jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim'in üstlendiği yarışmada, Andaç Haznedaroğlu'nun "Misafir", Ayhan Salar ve Erkan Tahhuşoğlu'nun "Eşik", Burçak Açık Üzen'in "Beginner", Bülent Öztürk'ün "Mavi Sessizlik", Fikret Reyhan'ın "Sarı Sıcak", Orhan Eskiköy'ün "Taş", Özgür Sevimli'nin "Murtaza", Pelin Esmer'in "İşe Yarar Bir Şey" ve Selman Kılıçaslan'ın "Bütün Saadetler Mümkündür" adlı filmi yer alacak.

Festivalin kısa film yarışmasında da kurmaca dalında Ahmet Serdar Karaca "Frekans", Alkım Özmen "Bir İş Görüşmesi Hikayesi", Ayris Alptekin "Kot Farkı", Balım Tanrıöver "Kamyon", Çağhan Özdemir "Mutluluk", Hasan Ali Kılıçgün "3,5 Lira", Derin Biricik "Mümkün Hayatların En Güzeli", Okan Akgün "Bir Tabut İnsan", Onur Yağız "Toprak" ve Sinan Kesova "Hinterlant" filmiyle 10 bin lira değerindeki En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü için yarışacak.

"Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"

Belgesel dalında ise "Kırmızı" filmiyle Abdurrahman Demir, "Gönüllü Yürekler" filmiyle Ege Zaimağaoğlu, "Meftun" filmiyle Hasan Ete, "Ülkemden Uzakta" filmiyle Haydar Demirtaş, "Menderes Kıyısında" filmiyle Mehmet Can Mıcık, "Misafir" filmiyle Orhan Dede, "Yaban" filmiyle Volkan Budak ve "Hekim" fimiyle Yavuz Üçer 10 bin lira değerindeki En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü için jüri karşısına çıkacak.

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde ayrıca, yarışan kısa filmlerden biri 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"nü alacak.

Uzun metraj filmler için en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın ve erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi sinematografi ve en iyi kurgu ödülleri verilecek festivalde, kısa filmlerlerden biri de 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü kazanacak. AA



