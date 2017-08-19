Bodrum'da "Yeşilçam Ahde Vefa Gecesi"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk sinemasının bazı emektar sanatçılarının katılımıyla "Yeşilçam Ahde Vefa Gecesi" yapıldı.

Yeşilçam Sinema Emekçileri Sosyal Dayanışma ve Yaşatma Vakfınca (YESEV) ilçede yapımına başlanacak "Yeşilçam Emekçileri Huzurevi Projesi"ne destek amacıyla program düzenlendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinliğe, aralarında Nuri Alço, Talip Güran, Eşref Kolçak, Bahar Öztan, İlyas Salman, Nevra Serezli, Engin Koç'un da olduğu çok sayıda sanatçı katıldı.

YESEV Başkanı Coşkun Ertam, programda yaptığı konuşmada, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 5 dönümlük araziye Yeşilçam emektarları için huzurevi projesine başladıklarını söyledi.

Ertam, bu projeyi bakıma muhtaç emektar sanatçılar için oluşturduklarını dile getirdi.

Bahar Öztan da Yeşilçam'ın emektar oyuncuları için bir şeyler yapıldığı zaman çok mutlu olduklarını belirterek, geceyi düzenleyenlere teşekkür etti.

Yeşilçam'ın çok fazla kayıp verdiğini anlatan Nuri Alço, "Çok az kişi kaldık ama yine de geç kalınmasına rağmen böyle bir bağışın yapılması çok anlamlı, çok güzel. Aramızda Belediye Başkanı'nı da görmek isterdim." dedi.

Ahde vefa gecesinde sahne alan Yılmaz Morgül, Yeşilçam sanatçılarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gülden Karaböcek ve Belkıs Özener'in de konser verdiği programda, Yeşilçam'ın emektar sanatçılarına birer teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca bazı film karelerinden figürlerin işlendiği mermerler satışa sunuldu.

Geceden elde edilecek gelir, "Yeşilçam Emekçileri Huzurevi Projesi"ne bağışlanacak.