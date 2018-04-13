  • 13 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.098
    EURO 5.057
  • BIST 109604.01
    ALTIN 177.193
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bob Dylan'ın otel odasının kapısı 100 bin dolara satıldı

Bob Dylan'ın otel odasının kapısı 100 bin dolara satıldı

ABD'li müzisyen Bob Dylan'ın kaldığı Chelsea Oteli'ndeki odanın kapısı 100 bin dolara, şarkıcı Janis Joplin ve Leonard Cohen'in kaldığı odanın kapısı 85 bin dolara alıcı buldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bob Dylanın otel odasının kapısı 100 bin dolara satıldı

ABD'nin New York kentinde, nesiller boyu çok sayıda sanatçı ve edebiyatçıya hizmet veren Chelsea Oteli'nin kapıları açık artırmaya çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, Guernsey's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı 50 kapıdan, ABD'li müzisyen Bob Dylan'ın kaldığı odanınki 100 bin dolara satıldı.

Şarkıcı Janis Joplin, Leonard Cohen ve Joni Mitchell'in kaldığı odanın kapısı 85 bin, aktris Edie Sedgwick ve pop art akımının en önemli temsilcisi Andy Warhol'un ağırlandığı odanınki 52 bin dolara alıcı buldu.

Jim Hendrix ve Madonna'nın kapısı 13 bin dolar

Chelsea Oteli'nde konaklarken ünlü eseri "On the Road"u (Yolda) yazan Jack Kerouac'ın kaldığı odanın kapısının 30 bin, tüm zamanların en iyi gitaristi kabul edilen Jimi Hendrix'inki, Amerikalı pop yıldızı Madonna, aktris Isabella Rosselini ve film yapımcısı Shirley Clarke'ınkinin de 13 bin dolara satıldığı belirtildi.

New York'ta 1880'lerde inşa edilen Chelsea Oteli, yıllar boyu çok sayıda şarkıcı, bohem sanatçı ve yazara uzun süreli ev sahipliği yapmıştı.

Amerikalı yazarlar Mark Twain ve Tom Wolfe'u da ağırlayan otelde 1978 yılında Sex Pistols grubunun bas gitaristi Sid Vicious'un odasını paylaştığı Nancy Spungen bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından cinayetle suçlanan Vicious, dava görülmeden aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

Otel, 2011'de onarıma alınmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: madonna, leonard cohen, chelsea oteli, Bob dylan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER