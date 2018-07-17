"Bitmeyen şiir" ile rekor kırmak istiyor

Mesut Öztürk 1993 yılında çalışmak için Almanya'ya gitti ve 18 yıl boyunca gurbetçi olarak vatanından uzak hayat sürdü. Bu süreçte vatan sevgisi ve sevdiklerinin özlemiyle şiirler yazmaya başladı.

Bugüne dek çok sayıda şiir yazan ve bunları kitaplaştıran Öztürk, son dönemde şairlik hayatına farklı bir boyut kattı. 2008 yılında başladığı ve "Bitmeyen Şiir" adını verdiği şiiri ile dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıldır dönem dönem yazımını sürdürdüğü şiirin 4 bin 500 kıtasında şehitlerin, gazilerin, Türkiye'de iz bırakan siyasetçilerin, protokol üyelerinin ve bir çok kişinin ismini anan Öztürk, dünyanın en uzun şiirlerinden olduğu bilinen 24 bin beyitlik Ramayana Destanı'nı geride bırakmayı amaçlıyor.

Vatan ve aşk şiirleri yazdı

Gurbetçilikten şairliğe uzanan hikayesini anlatan Mesut Öztürk, 1993 yılında gittiği Almanya'da 18 yıl çalıştığını, bu arada vatan özleminden dolayı şiirler yazmaya başladığını söyledi.

Daha sonra şiir yarışmalarına katıldığını ve yarışmalarda dereceler aldıkça şiire olan hevesinin arttığını belirten Öztürk, "Birçok alanda şiir yazdım. O dönemde ülkemizde şehit olduğu yönünde haberler izliyorduk. Sonra vatan şiirleri yazmaya başladım. 2006 yılında da Antalya'da Şairler Derneği tarafından düzenlenen törende, 'yılın şairi' ödülünü aldım. Bundan sonra aynı türden şiirler yazmaya başladım. Bu arada aşk şiirleri yazdım ve Almanya'da bin kadar şiir kitabı sattım. Daha sonra 'Aslan Mehmedim' adlı şiir çalışmasına başladım. 2011 yılında Kırıkkale'ye dönünce şiir yazmaya biraz ara verdim" diye konuştu.

"Türkiye'de iz bırakan herkese şiir yazdım"

Öztürk, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında insanların şehit ve gazi olmasının andından, vatan sevgisine yönelik şiirlerine yeniden ağırlık vermeye başladığını kaydetti.

Bunun üzerine 2008 yılında kaleme almaya başladığı şiirini devam ettirmeye karar verdiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'den başladım ve 249 şehidimizin ismine, soy ismine ve memleketlerine yer vererek 11 heceli şiir yazmaya başladım. Daha sonra Kırıkkaleli şehitlerin ve gazilerin ismini kullandım. Sonra bunu duyan arkadaşlarımızın da adını kullandım ve 2 bin 252 kişinin ismine yazılmış şekilde 4 bin 500 kıtaya ulaştı. Buna 'Bitmeyen Şiir' ismini koydum. Bu şiir hiç bitmesin istedim.

Şu anda da günlük ilham geldiği sürece 20 kişinin ismini kullanarak 40 kıta şiir yazarak bu şiiri devam ettiriyorum. Kırıkkale protokolünde olan herkesin ismini kullandım. 26. dönem AK Parti ve MHP milletvekillerinin tamamının ismini kullandım. İz bırakanlar bölümünde Osmanlı padişahları, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Adnan Menderes, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Türkiye'de iz bırakan herkese şiir yazdım."

"Hedefim Ramayana Destanı'nın rekorunu kırmak"

Şiirinin yaklaşık 2 bin kıtasını ise isim kullanmadan devam ettirdiğini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Hedefim Ramayana Destanı'nın rekorunu kırmak. Bunun 24 bin dize yani 8 bin kıta olduğunu duydum. Şu anda 6 bin 500 kıta yazdığıma göre, bin 500 kıta kaldı. Hedefim bu rekoru kırmak. İlk önce şehit ve gaziler ile vatanını seven herkesin ismini kullanarak şiir yazmak istiyorum.

Şu ana kadar 'Reset', 'Şafak 460' ve 'Aslan Mehmedim' isimli şiir kitaplarım var. Daha sonrada 'Bitmeyen Şiir' isimli kitabın 15 Temmuz bölümünü yayınladım. Benim amacım, 15 Temmuz yıl dönümü gelmişken Çanakkale ruhu Kırıkkale'den doğacak diyerek tamamıyla şehitlerimize adanmış olan bu şiiri bütün Türkiye'ye duyurabilmek. Belki bir 15 Temmuz etkinliğinde de yer alabilmek."

Kaynak: AA